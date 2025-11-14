Ukraine đối mặt với thất bại đau đớn ở Donbass

Các binh sĩ Ukraine.





Một lựa chọn cho Kiev là rút lui nhanh về các vị trí phòng thủ mạnh hơn nằm ngoài thành phố - nơi Pokrovsk từ lâu đã không còn giữ vai trò trung tâm giao thông chiến lược. Một số binh sĩ Ukraine đã công khai ủng hộ hướng đi này.

“Có vẻ số phận của thành phố đã được định đoạt. Tôi không thấy điều gì sai hay đáng xấu hổ nếu chúng ta rút quân về những vị trí có lợi hơn", một chỉ huy tiểu đoàn UAV Ukraine nói với New York Times.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm xác nhận ông đã cho phép các chỉ huy tại chỗ rút lui nếu cần thiết. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy lực lượng Ukraine đang thực sự mở đường thoát.

Trái lại, Kiev dường như đang chuẩn bị trụ lại đến phút cuối, giống như từng làm ở Bakhmut vào năm 2023. Dù điều đó thể hiện quyết tâm, lựa chọn này có thể khiến Ukraine hứng chịu thiệt hại lớn về người và vũ khí, theo đánh giá của Anatol Lieven - Giám đốc Chương trình Á-Âu tại Viện Quincy.

Những tổn thất đó có thể “nghiêm trọng hơn cả việc để mất thành phố”, cả về mặt quân sự lẫn tinh thần, Lieven nói. Sau hơn 3 năm chiến tranh tổng lực, Ukraine đang thiếu cả trang bị lẫn binh lực để vận hành chúng.

Một “trận địa tử thủ” ở Pokrovsk sẽ tiếp tục bào mòn nguồn lực ít ỏi này và có thể gây ra “trách móc” trong nội bộ Ukraine. Lieven nhắc lại rằng nhiều nhà phân tích Ukraine từng chỉ trích Kiev đã “hy sinh quá nhiều sinh mạng không cần thiết” tại Bakhmut.

Một thảm họa như vậy có thể trở thành bước ngoặt trong chiến dịch của Nga nhằm giành toàn quyền kiểm soát Donbass - hoặc chí ít là giúp họ tăng tốc đáng kể. “Nó chắc chắn sẽ là cú hích lớn cho Nga. Điều đó sẽ khôi phục tinh thần của quân Nga”, Lieven nhận định.

Diễn biến này cũng sẽ khiến Moscow có thể không muốn đàm phán trong tương lai gần. Theo Lieven, dựa trên trao đổi với các quan chức Moscow và Washington, Tổng thống Vladimir Putin dường như đã quyết định rằng ông “phải giành bằng được Donbass để tuyên bố chiến thắng”. Tốt nhất là đạt được điều đó trên bàn đàm phán - thể hiện qua đề xuất ngừng bắn gần đây để đổi lấy việc Ukraine nhượng lại 22% diện tích Donbass còn do Kiev kiểm soát.

Ông Zelensky đã bác bỏ ngay lập tức, tuyên bố ông sẽ không từ bỏ Donbass mà không chiến đấu. Ông cũng có lý do mạnh: quân đội Ukraine có thể sẽ “không tuân lệnh” nếu được yêu cầu rút hoàn toàn khỏi Donbas, theo phân tích của Lieven.

Nhưng việc ông Zelensky từ chối, cộng với một thất bại lớn tại Pokrovsk, có thể khiến Nga tin rằng con đường duy nhất để chiếm toàn bộ Donbass là tiếp tục dùng vũ lực - và thời gian đang đứng về phía họ.

Tóm lại, ông Zelensky và các chỉ huy quân sự đang đứng trước một lựa chọn cực kỳ khó khăn: hoặc rút lui để bảo toàn lực lượng, hoặc cố thủ và có nguy cơ trao cho Nga một chiến thắng quan trọng. Mọi dấu hiệu hiện cho thấy họ đang chọn phương án thứ hai.