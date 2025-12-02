Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ ba, ngày 02/12/2025 11:34 GMT+7

"Văn nghệ binh thứ nhất ngã xuống trên chiến trường" của Việt Nam là ai?

+ aA -
Ngô Vĩnh Bình (Theo Báo Quân đội nhân dân) Thứ ba, ngày 02/12/2025 11:34 GMT+7
Trần Mai Ninh (1917-1947) sinh tại Thanh Hóa và mất khi mới 30 tuổi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp như là một trong những “văn nghệ binh thứ nhất ngã xuống trên chiến trường” theo cách nói của nhà văn Thép Mới.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

"Văn nghệ binh thứ nhất ngã xuống trên chiến trường" của Việt Nam là ai?

Ngoài bút danh Trần Mai Ninh, ông còn viết với các bút danh Mai Đỗ, Hồng Diện, CK… Ông là tác giả của các tác phẩm: Nhớ máu (thơ), Tình sông núi (thơ), Thằng Tuất (truyện vừa, 1939), Trừ họa (truyện ngắn, 1941), Ngơ ngác (truyện dài, 1941), Sống đã rồi viết văn (tiểu luận, 1944), Thơ văn Trần Mai Ninh (tuyển tập, 1980). Trần Mai Ninh được truy tặng liệt sĩ và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (năm 2007).

Cùng với tên tuổi 195 nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ đã hy sinh trên chiến trường Liên khu 5 trong 30 năm chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tên ông được khắc trang trọng trên tấm bia bằng đá đỏ, đặt tại Khu văn hóa Quân khu 5 ở giữa trung tâm TP Ðà Nẵng. Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã lấy tên Trần Mai Ninh đặt cho giải thưởng cao quý nhất của hội. Tại Thanh Hóa còn có một trường trung học cơ sở mang tên ông. Ở TP Hồ Chí Minh cũng có một con đường mang tên Trần Mai Ninh.

Nhà thơ Trần Mai Ninh.

Trong bài thơ “Tình sông núi”, Trần Mai Ninh khẳng định tình yêu Tổ quốc là tình yêu lớn nhất của con người. Đây là tư tưởng lớn trong thơ Trần Mai Ninh. Tổ quốc với ông, mà cụ thể ở đây là dải đất Nam Trung Bộ, là một giang sơn vô cùng đẹp tươi, cẩm tú:

Phú Phong rộng,

Phú Cát lỳ

An Khê cao vun vút

Giá lạnh-Rừng buồn

Mượn ai kín hộ nước nguồn về đây

Gặp sông Cầu khó rời tay!

Sông Cầu của đất nước này là duyên

Vũng Lấm dăm lá thuyền,

Nhiều dừa che ít mái tranh

Vừa đẹp-vừa lành…

Trong mắt, dưới ngòi bút Trần Mai Ninh, người dân của đất nước ấy là những người cần lao lam lũ và trĩu nặng tình yêu đất nước, quê hương:

... Dân tộc mồ hôi thấm đất

Bắp căng như đồng

Tay ghì cán cuốc

Tay ghì tay xe

Nhìn quanh là cả bốn bề cần lao...

Và nhà thơ khẳng định:

Có mối tình nào hơn thế nữa?

Ăn sâu lòng đất thấm lòng người

Đượm lều tranh, thơm dậy ngàn khơi

Khi vui non nước cùng cười,

Khi căm non nước với người đứng lên!

Có mối tình nào hơn thế nữa?

Nói bằng súng, bằng gươm sáng rền

Có mối tình nào hơn thế nữa?

Trộn hòa lao động với giang sơn

Có mối tình nào hơn Tổ quốc?

Trước tình cảnh đất nước lâm họa xâm lăng, nhà thơ-chiến sĩ đã bày tỏ khát vọng phải chiến đấu để trả món nợ non sông. Những nỗi giày vò đêm ngày vì vận nước, vì tình thương dân khiến nhà thơ không nguôi đau khổ. Trong bài thơ khác nhan đề “Tôi buồn” có đoạn ông viết:

... Tôi đã nghiến răng và xé mạnh

Mảnh tàn tự ái hãy còn vương

Sụp xuống đất bùn, sâu xuống nữa

Quỳ tròn gối gãy bởi đau thương!

Tình yêu Tổ quốc luôn thường trực trong lòng người chiến sĩ cách mạng Trần Mai Ninh. Đỉnh cao của tình yêu ấy thể hiện trong bài thơ “Nhớ máu” viết đêm 9-11-1946 khi ông vào chiến đấu trong chiến trường Nha Trang, Khánh Hòa. Lần đầu tiên thơ trữ tình cách mạng Việt Nam xuất hiện một giọng thơ rực lửa, hừng hực khí thế chiến đấu, trước vũ khí tối tân và sự tàn bạo của kẻ thù:

Còn mấy bước nữa tới Nha Trang

A, gần lắm!

Ta gần máu,

Ta gần người,

Ta gần quyết liệt...

Mắt ta căng lên

Cả mặt

Cả người,

Cả hồn ta sát tới...

Câu thơ nhanh, nhịp thơ hùng tráng biểu hiện sự dấn thân vì nghĩa cả, vì tình yêu Tổ quốc. Cùng với “Đèo cả” của Hữu Loan, “Nhớ máu” là một trong những bài thơ mang tính chiến đấu ra đời sớm nhất của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Có thể nói từ đây, thơ Trần Mai Ninh và thơ của các đồng chí, đồng đội của ông đã đồng hành với cuộc kháng chiến lâu dài và gian khổ của nhân dân ta, dân tộc ta.

Bìa cuốn "Thơ văn Trần Mai Ninh". Ảnh chụp lại

Nhà thơ áo lính Trần Mai Ninh vì cách mạng, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc mà làm thơ. Và thơ ông là sự rọi chiếu, phản ánh ý chí, tâm hồn, lý tưởng cách mạng của một thanh niên thời đại, một trái tim tráng sĩ mang bầu máu nhiệt huyết tuổi trẻ, nguyện hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc:

Máu chan hòa trên góc cạnh kim cương

Các anh hùng tay hạ súng trường

Rồi khẽ vuốt mồ hôi và máu

Cười vang rung lớp lớp tinh cầu...

Cuộc đời chiến đấu của Trần Mai Ninh cũng như trường hợp hy sinh của ông đã được nhiều nhân chứng, nhiều đồng chí, đồng đội, nhiều nhà nghiên cứu, nhà thơ, nhà văn cùng thời, trong đó có những đồng chí là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, là tướng lĩnh quân đội khẳng định qua những bài viết, lời kể in trên nhiều sách báo cả mấy chục năm qua. Nhưng vì nhiều lý do, trong đó có sự mai một của thời gian, sự cách trở do chiến tranh kéo dài nên phải hơn 50 năm sau ngày Trần Mai Ninh hy sinh, ông mới được truy phong liệt sĩ ngày 31/8/1999. Dẫu có trắc trở và muộn mằn như vậy nhưng tên tuổi và sự nghiệp của Trần Mai Ninh đã và sẽ còn mãi với sông núi và bạn đọc. Nhớ về ông, người đời nay nhớ về một chiến sĩ kiên cường; một nhà báo, nhà văn-chiến sĩ tài ba, dù rằng sinh thời ông luôn luôn tự răn mình “sống đã… rồi hãy viết văn”.

Trần Mai Ninh tên thật là Nguyễn Thường Khanh, sinh ngày 28/7/1917, quê quán ở làng Động Giã, huyện Thanh Oai, tỉnh Sơn Tây (nay là TP Hà Nội), lớn lên và trú quán tại TP Thanh Hóa. Thân phụ ông là cụ Nguyễn Xuân Tuyển-một viên chức nhỏ và thân mẫu ông là cụ Công Tôn Nữ Thuyền Duyệt. Lúc thiếu thời, Trần Mai Ninh học thành chung ở Thanh Hóa, sau ra Hà Nội học tiếp tú tài. Ngay từ thời còn đi học, Trần Mai Ninh đã cùng một số bạn bè ra tờ báo có tên “Con sáo” để phê phán nền giáo dục thực dân và nói lên lý tưởng của tuổi trẻ học đường. Sau đó, ông tiếp tục viết bài và trực tiếp tham gia biên tập các tờ báo của Đảng xuất bản trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ (1936-1939) như: Bạn dân, Thời thế (1937), Tin tức, Thế giới, Người mới (1938) và Bạn đường, Tự do ở Thanh Hóa… Ông không những là một ngòi bút sắc sảo, xông xáo, nhiệt huyết mà còn là một người vẽ tranh minh họa và trình bày báo có tài. Nói về Trần Mai Ninh, nhà báo, nhà phê bình văn học Như Phong, bạn cùng thời viết: “Nguyễn Thường Khanh đã là một nhà báo, trong đội ngũ những nhà báo mới do Đảng đào tạo, mà lập trường đường lối của Đảng và phương pháp nhận thức của Chủ nghĩa Mác-Lênin đã tạo cho một chỗ đứng và một cách nhìn vững chắc để xem xét và giải quyết mọi vấn đề một cách vừa khoa học, vừa cách mạng”.

Năm 1939, Trần Mai Ninh trở về bí mật hoạt động ở Thanh Hóa. Năm 1940, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và tham gia chiến đấu ở Chiến khu Ngọc Trạo (Thanh Hóa). Ngày 19/10/1941, thực dân Pháp tấn công lên Ngọc Trạo, ông và nhiều du kích khác bị bắt và bị kết án 10 năm tù cầm cố ở nhà lao Thanh Hóa rồi chuyển về nhà lao Buôn Ma Thuột. Nhật đảo chính Pháp (ngày 9/3/1945), Trần Mai Ninh thoát khỏi nhà tù và tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở Phú Yên. Tháng 5/1946, ông tham gia quân đội và là Trưởng ban Tuyên truyền Đại đoàn 27 (sau đổi là Khu 6). Cuối năm 1947, theo yêu cầu của công tác vùng địch hậu, ông được cử vào cực Nam Trung Bộ hoạt động. Trên một chuyến công tác ở vùng ven biển Nha Trang, ông bị địch bắt. Bị chúng tra tấn dã man nhưng ông vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản. Ngày 27/7/1947, ông hy sinh sau những trận đòn ác hiểm của quân thù.

Sinh thời, văn phẩm của Trần Mai Ninh để lại không nhiều, lại bị thất lạc ở nhiều chỗ, nhiều nơi, nhiều thời điểm. Nhưng chỉ bằng gần năm chục bài thơ, một tiểu luận, một truyện ngắn, hai truyện dài mà hôm nay chúng ta có trên tay, vẫn có thể nhận ra một nét riêng, thật riêng trong sáng tác của Trần Mai Ninh. Ấy là những trang viết đầy nhiệt huyết với cuộc đời, với nhân dân và với Tổ quốc. Ấy là một giọng văn cường tráng và khỏe khoắn như chính cuộc đời chiến đấu của ông: “Ơ cái gió Tuy Hòa.../ Cái gió chuyên cần/ Và phóng túng”; “Cái gió Tuy Hòa” trong “Nhớ máu” ông viết đêm 9/11/1946 tại Mặt trận Tuy Hòa ấy, nhiều năm qua rồi còn thổi, thổi tới hôm nay. Ấy là tình sông núi, là tấm lòng của một tuổi trẻ yêu nước, vì nước không quản hy sinh.

Theo: Theo Báo Quân đội Nhân dân

Tham khảo thêm

Sau khi Ngũ Hổ Tướng qua đời, Thục Hán còn vị tướng nào đủ sức đối đầu Trương Cáp?

Sau khi Ngũ Hổ Tướng qua đời, Thục Hán còn vị tướng nào đủ sức đối đầu Trương Cáp?

Vị tướng Anh hùng Lao động đầu tiên của Việt Nam là ai?

Vị tướng Anh hùng Lao động đầu tiên của Việt Nam là ai?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hoàng đế duy nhất xuất thân hòa thượng trong lịch sử Trung Hoa là ai?

Người vừa làm hoàng đế vừa là một tu sĩ duy nhất trong lịch sử Trung Hoa là Cao Đàm Thịnh, ông sống vào cuối thời nhà Tùy và đầu thời nhà Đường.

Tống Huy Tông nghe gian thần hãm hại Lương Sơn Bạc, cuối cùng lại chết bi thảm

Đông Tây - Kim Cổ
Tống Huy Tông nghe gian thần hãm hại Lương Sơn Bạc, cuối cùng lại chết bi thảm

Mỹ nữ nổi tiếng và phi tần hậu cung cuối thời kỳ nhà Thanh đẹp đến mức nào?

Đông Tây - Kim Cổ
Mỹ nữ nổi tiếng và phi tần hậu cung cuối thời kỳ nhà Thanh đẹp đến mức nào?

“Tiếng hát đi đày” và tình bạn của nhà thơ Tố Hữu

Đông Tây - Kim Cổ
“Tiếng hát đi đày” và tình bạn của nhà thơ Tố Hữu

Từ Hi Thái hậu mỗi ngày ăn 20 quả trứng nhưng đầu bếp phải chuẩn bị 500 quả, vì sao?

Đông Tây - Kim Cổ
Từ Hi Thái hậu mỗi ngày ăn 20 quả trứng nhưng đầu bếp phải chuẩn bị 500 quả, vì sao?

Đọc thêm

Những chuyện xúc động tại nơi Đại học Kinh tế Quốc dân về sơ tán 60 năm trước
Xã hội

Những chuyện xúc động tại nơi Đại học Kinh tế Quốc dân về sơ tán 60 năm trước

Xã hội

Tròn 60 năm, Đại học Kinh tế Quốc dân trở lại xã Quang Trung, Nhã Nam (Bắc Ninh) và Kha Sơn (Thái Nguyên) – nơi từng che chở thầy trò nhà trường bằng tình nghĩa sâu nặng.

Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố căn cứ pháp lý như thế nào?
Bạn đọc

Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố căn cứ pháp lý như thế nào?

Bạn đọc

Việc bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố là nội dung quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân ở cơ sở. Quy trình tổ chức bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện như nào, và dựa trên các căn cứ pháp lý gì là vấn để được nhiều bạn đọc quan tâm.

Chính sách tiền lương ngành y đã thực sự đột phá, đủ sức giữ chân bác sĩ có trình độ?
Tin tức

Chính sách tiền lương ngành y đã thực sự đột phá, đủ sức giữ chân bác sĩ có trình độ?

Tin tức

Sáng 2/12, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nhiều đại biểu quan tâm chế độ chính sách tiền lương và phụ cấp ưu đãi nghề cho nhân viên y tế.

Tin không khí lạnh miền Bắc: Hà Nội và miền Bắc lại đón mưa rét, dự báo nhiệt độ thấp nhất dưới 11 độ C
Nhà nông

Tin không khí lạnh miền Bắc: Hà Nội và miền Bắc lại đón mưa rét, dự báo nhiệt độ thấp nhất dưới 11 độ C

Nhà nông

Tin không khí lạnh miền Bắc mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ mai (3/12) không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thành phía Bắc. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, một số tỉnh thành có thể có mưa rét, có nơi nhiệt độ thấp nhất dưới 11 độ C.

Bão mặt trời là gì và có gây nguy hiểm đến sức khoẻ con người không?
Xã hội

Bão mặt trời là gì và có gây nguy hiểm đến sức khoẻ con người không?

Xã hội

Bão mặt trời – hiện tượng thiên văn tưởng chừng xa xôi nhưng đang ngày càng thu hút sự quan tâm của giới khoa học bởi sức mạnh khổng lồ và khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Trái Đất. Vậy bão mặt trời là gì và có gây nguy hiểm đến sức khoẻ con người không?

Bi hài SEA Games 33: Bị nợ lương, VĐV Thái Lan vừa tập vừa khóc
Thể thao

Bi hài SEA Games 33: Bị nợ lương, VĐV Thái Lan vừa tập vừa khóc

Thể thao

Thể thao Thái Lan vừa vướng vào sự cố nợ lương vận động viên nhiều tháng liên tục trước khi SEA Games 33 diễn ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ diễu binh, kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ diễu binh, kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Thế giới

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 2/12, Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025) đã diễn ra trọng thể tại quảng trường ThatLuang ở thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Chợ phiên San Thàng Lai Châu - Điểm đến trải nghiệm văn hoá dân tộc đặc sắc
Lai Châu Ngày Mới

Chợ phiên San Thàng Lai Châu - Điểm đến trải nghiệm văn hoá dân tộc đặc sắc

Lai Châu Ngày Mới

Chợ phiên San Thàng, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu là chợ truyền thống đặc sắc, lưu giữ được những nét văn hoá của các dân tộc vùng cao Tây Bắc đã trở thành điểm hẹn của người dân địa phương và đông đảo du khách gần xa.

Cựu Đội trưởng cảnh sát ở Hà Nội cùng cấp dưới bị cáo buộc nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ vụ ma túy
Pháp luật

Cựu Đội trưởng cảnh sát ở Hà Nội cùng cấp dưới bị cáo buộc nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ vụ ma túy

Pháp luật

Theo viện kiểm sát, nhóm cựu công an ở Hà Nội phát hiện việc tổ chức sử dụng trái phép ma túy nhưng lại liên hệ với người nhà của các đối tượng rồi nhận tiền, không xử lý và khi bị cấp trên yêu cầu báo cáo, họ còn lập hồ sơ khống, làm sai lệch vụ án.

TP.HCM siết quản lý, sử dụng nhà chung cư, đề xuất hàng loạt giải pháp mạnh để giảm khiếu kiện
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM siết quản lý, sử dụng nhà chung cư, đề xuất hàng loạt giải pháp mạnh để giảm khiếu kiện

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM rà soát toàn diện công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư, nhận diện nhiều bất cập và đưa ra loạt giải pháp mạnh nhằm nâng cao an toàn, minh bạch và hiệu quả vận hành cho hàng triệu cư dân.

Châu Âu có nguy cơ bị bỏ lại phía sau vì cú bắt tay của Nga và Trung Quốc
Thế giới

Châu Âu có nguy cơ bị bỏ lại phía sau vì cú bắt tay của Nga và Trung Quốc

Thế giới

Tuyến đường biển phía Bắc đang trở thành một yếu tố quan trọng trong những thay đổi về logistics toàn cầu. Nga đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển của tuyến đường này, cùng với Trung Quốc, trong khi châu Âu vẫn ở vị trí ngoại vi, theo tờ Berliner Zeitung.

Xác minh vụ 'tố' nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn đánh ngay tại trường học ở Gia Lai
Pháp luật

Xác minh vụ "tố" nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn đánh ngay tại trường học ở Gia Lai

Pháp luật

Ngày 2/12, Công an phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin vụ việc một nữ sinh lớp 7 Trường THCS Tôn Đức Thắng bị nhóm bạn đánh hội đồng, ngay trong trường lan truyền trên mạng xã hội.

Không thể đội lốt tự do ngôn luận để chống phá đất nước
Tin tức

Không thể đội lốt tự do ngôn luận để chống phá đất nước

Tin tức

Sau khi cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, các thế lực thù địch, đối tượng chống đối đã lập tức lan truyền các luận điệu xuyên tạc, cho rằng đây là hành động “hạn chế tự do ngôn luận”, “cản trở những người phản biện xã hội”...

Bộ KH&CN thông tin về tiến độ cấp phép Internet vệ tinh Starlink và Amazon tại Việt Nam
Kinh tế

Bộ KH&CN thông tin về tiến độ cấp phép Internet vệ tinh Starlink và Amazon tại Việt Nam

Kinh tế

Theo lãnh đạo Cục Viễn thông (Bộ KH&CN), hiện Starlink đang ở gần bước cuối cùng của việc được cấp phép cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát: 5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận nguy hiểm
Xã hội

Nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát: 5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận nguy hiểm

Xã hội

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) xảy ra nhiều lần có thể là tín hiệu sớm liên quan đến các vấn đề nghiêm trọng ở thận. Chuyên gia khuyến cáo người bệnh cần theo dõi sát các dấu hiệu bất thường để bảo vệ sức khỏe thận lâu dài.

Từ ngày 19/12, sân bay Vinh hoạt động trở lại
Kinh tế

Từ ngày 19/12, sân bay Vinh hoạt động trở lại

Kinh tế

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, sân bay Vinh sẽ hoạt động trở lại vào ngày 19/12, sau gần nửa năm đóng cửa để thực hiện dự án nâng cấp đường băng, nhà ga, sân đỗ.

Nữ PGS.TS đưa ý tưởng từ phòng thí nghiệm ra chuồng trại, ruộng đồng, nông dân chăn nuôi giảm chi phí, tăng lợi nhuận
Nhà nông

Nữ PGS.TS đưa ý tưởng từ phòng thí nghiệm ra chuồng trại, ruộng đồng, nông dân chăn nuôi giảm chi phí, tăng lợi nhuận

Nhà nông

JAMITECH-VNUA là một trong những công ty áp dung mô hình Spin-off do PGS.TS. Nguyễn Thị Minh sáng lập, với mục đích đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm ra thị trường, phục vụ nhu cầu phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ/tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Vụ xây nhầm gần 50 căn nhà trên đất người khác ở phường Tân Khánh: Công an TP.HCM khởi tố vụ án
Chuyển động Sài Gòn

Vụ xây nhầm gần 50 căn nhà trên đất người khác ở phường Tân Khánh: Công an TP.HCM khởi tố vụ án

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ xây nhầm gần 50 căn nhà trên đất người khác ở phường Tân Khánh.

Thương hiệu quần áo bị kêu gọi 'tẩy chay' vì nhãn mác 'xúc phạm' phụ nữ
Xã hội

Thương hiệu quần áo bị kêu gọi "tẩy chay" vì nhãn mác "xúc phạm" phụ nữ

Xã hội

Một thương hiệu thời trang nam ở Trung Quốc gặp rắc rối sau khi bị tố phân biệt đối xử với phụ nữ qua một nhãn hướng dẫn giặt trên sản phẩm.

TP.HCM thành lập Hội đồng thẩm định Bảng giá đất mới
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thành lập Hội đồng thẩm định Bảng giá đất mới

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Bảng giá đất với thành phần hơn 180 thành viên, nhằm bảo đảm quy trình xây dựng bảng giá đất mới đúng luật, khách quan và sát thực tiễn.

Bắt người đàn ông vờ mua 2 dây lắc vàng 18K ở tiệm vàng Kim Yến rồi giật, tháo chạy
Chuyển động Sài Gòn

Bắt người đàn ông vờ mua 2 dây lắc vàng 18K ở tiệm vàng Kim Yến rồi giật, tháo chạy

Chuyển động Sài Gòn

Vào tiệm vàng Kim Yến, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, Huy vờ mua 2 dây lắc vàng 18K, trọng lượng khoảng 1,5 lượng rồi giật, tháo chạy.

Khánh Hòa: Phấn đấu đến cuối tháng 12/2025 giải ngân 100% kế hoạch vốn
Nhà nông

Khánh Hòa: Phấn đấu đến cuối tháng 12/2025 giải ngân 100% kế hoạch vốn

Nhà nông

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa cho biết, tính đến 30/9/2025 tổng nguồn vốn giải ngân là 175.066/555.629 triệu đồng. Trong đó, vốn đầu tư 152.938 triệu đồng và vốn sự nghiệp 22.128 triệu đồng và phấn đấu cuối năm nay giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Một quốc gia thành viên 'bóc phốt' châu Âu đang chuẩn bị cho chiến tranh với Nga
Thế giới

Một quốc gia thành viên 'bóc phốt' châu Âu đang chuẩn bị cho chiến tranh với Nga

Thế giới

Châu Âu hiện đang chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga và vấn đề trong giai đoạn tiếp theo sẽ là liệu có thể bảo vệ châu lục khỏi bị hủy diệt hay không - Bộ trưởng Ngoại giao và Quan hệ Kinh tế Đối ngoại Hungary Péter Szijjártó tuyên bố.

Nguyễn Văn Dương U17 Việt Nam tái hiện “skill” thiên tài của Ronaldinho
Thể thao

Nguyễn Văn Dương U17 Việt Nam tái hiện “skill” thiên tài của Ronaldinho

Thể thao

Nguyễn Văn Dương tỏa sáng với 1 bàn và 1 kiến tạo, giúp U17 Việt Nam đại thắng Malaysia 4-0 để giành vé dự VCK U17 châu Á 2026. Ở pha kiến tạo, tài năng trẻ này đã tái hiện “skill” thiên tài của huyền thoại Ronaldinho...

Hàng chục người tháo chạy khỏi quán cà phê bốc cháy dữ dội ở phường Bình Tân
Chuyển động Sài Gòn

Hàng chục người tháo chạy khỏi quán cà phê bốc cháy dữ dội ở phường Bình Tân

Chuyển động Sài Gòn

Ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội từ quầy pha chế, khiến hàng chục khách và nhân viên trong quán cà phê tại phường Bình Tân, TP.HCM phải bỏ chạy tán loạn ra ngoài, may mắn không có thương vong về người.

Nam sinh ở An Giang bị nhóm học sinh đánh, nhét băng vệ sinh vào miệng
Xã hội

Nam sinh ở An Giang bị nhóm học sinh đánh, nhét băng vệ sinh vào miệng

Xã hội

Sáng 2/12, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết, Công an xã Hòn Đất đang điều tra vụ việc một học sinh nam bị nhóm bạn đánh, nhét băng vệ sinh vào miệng, xảy ra tại Trường THPT Hòn Đất.

Ngôi nhà 3 tầng với chi phí xây dựng 13 tỷ đồng cho không gian sống hiện đại và kết nối
Nhà đất

Ngôi nhà 3 tầng với chi phí xây dựng 13 tỷ đồng cho không gian sống hiện đại và kết nối

Nhà đất

Trên khu đất 400 m2, ngôi nhà 3 tầng dành cho hai thế hệ được hoàn thiện với ngân sách khoảng 13 tỷ đồng, mang phong cách tối giản - sáng thoáng, tối ưu diện tích và tạo không gian sống gắn kết trong khối kiến trúc hiện đại.

Đại biểu Quốc hội đề nghị sớm miễn viện phí cho bệnh nhân ung thư, bệnh khó chữa, mạn tính
Tin tức

Đại biểu Quốc hội đề nghị sớm miễn viện phí cho bệnh nhân ung thư, bệnh khó chữa, mạn tính

Tin tức

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí đề nghị cần thực hiện miễn viện phí sớm, đặc biệt cho những người đang điều trị các bệnh ung thư, bệnh khó chữa, mạn tính.

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp duy nhất với một rapper Việt ra mắt MV, đó là ai?
Văn hóa - Giải trí

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp duy nhất với một rapper Việt ra mắt MV, đó là ai?

Văn hóa - Giải trí

Nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam, phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp với rapper Suboi ra mắt video âm nhạc (MV) “Never Before” .

7 ngày đầu tháng 12, 3 con giáp nhạy cảm, khôn ngoan, kiếm tiền thuận lợi, thịnh vượng bước sang năm mới
Gia đình

7 ngày đầu tháng 12, 3 con giáp nhạy cảm, khôn ngoan, kiếm tiền thuận lợi, thịnh vượng bước sang năm mới

Gia đình

Trong 7 ngày đầu tháng 12, 3 con giáp nhạy cảm nhưng khôn ngoan sẽ biết tận dụng khả năng quan sát và thấu hiểu để kiếm tiền theo nhiều cách khác nhau.

Tin đọc nhiều

1

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

BTV Thời sự là 'mỹ nhân đời đầu VTV', từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

2

Phạm Tuyên, Trần Tiến, Chu Lai, Trần Đăng Khoa, Lưu Quang Vũ được tôn vinh

Phạm Tuyên, Trần Tiến, Chu Lai, Trần Đăng Khoa, Lưu Quang Vũ được tôn vinh

3

Bị loại khỏi U22 Việt Nam, Bùi Vĩ Hào phản ứng ra sao?

Bị loại khỏi U22 Việt Nam, Bùi Vĩ Hào phản ứng ra sao?

4

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

5

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại