Sau tin "cởi trói" tín dụng, cổ phiếu ngân hàng nổi sóng, SHB đóng trần với 250 triệu cổ phiếu sang tay

Cập nhật cuối phiên chiều nay, VN-Index tăng hơn 14 điểm, tương đương 1,05%, lên 1.401,59 điểm – mức cao nhất từ đầu năm và cao nhất kể từ ngày 19/4/2022. Trên sàn HoSE, số mã tăng gấp gần 2 lần số mã giảm, lần lượt mà 208 mã tăng và 106 mã giảm. Sàn này cũng ghi nhận 7 mã đóng trần bao gồm TCH, SHB, VPH, DLG, LDG,...

Chỉ số VN30 tăng hơn 20 điểm, tương đương 1,34%, lên 1.508,78 điểm. Trong rổ VN30 có 1 mã đóng trần, 26 mã tăng điểm và 3 mã giảm điểm.

Sắc xanh phủ rộng trên bảng điện tử. Nguồn: Fireant.vn.

Không chỉ sàn HoSE và rổ VN30, các chỉ số đại diện sàn HNX và thị trường UPCoM cũng diễn biến tích cực. HNX-Index tăng 3,19 điểm lên 235,7 điểm. UPCoM-Index tăng 0,39 điểm lên 101,56 điểm.

Xét về nhóm ngành, tài chính là nhóm có hiệu suất nổi bật nhất trong phiên hôm nay. Đặc biệt, cổ phiếu SHB tím trần cũng dẫn đầu thanh khoản thị trường với gần 250 triệu đơn vị được khớp lệnh tại thời điểm 14h30', tương ứng giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.

Thời gian qua, cổ phiếu SHB đang trở thành tâm điểm chú ý với nhiều phiên sang tay số lượng lớn. Dữ liệu cho thấy, đầu năm 2025 đến nay, SHB đã có 10 phiên giao dịch trên 100 triệu đơn vị. Đặc biệt trong phiên 22/4 trước đó, cổ phiếu này còn giao dịch đến hơn 222 triệu đơn vị.

Xét về giá, với việc lấy lại phong độ ở mức cao nhất trong vòng 3 năm qua (từ tháng 2/2022) ở mức 13.650 đồng, SHB đã tăng hơn 53% tính từ đầu năm nay. Vốn hóa thị trường tương ứng xấp xỉ 53.300 tỷ đồng (~2,2 tỷ USD).

Cũng trong nhóm tài chính, NVB tiếp đà tăng của các phiên trước, hôm nay ghi nhận tăng kịch biên độ lên 15.400 đồng/cổ phiếu. Tính từ vùng giá 12.000 đồng/cp, NVB đã tăng gần 30% trong khoảng 5 phiên liên tiếp. Các mã còn lại ghi nhận mức tăng tốt trên 3% như SHS, HAC, HDB, CTG, BVB,... còn lại hầu như tăng chủ yếu từ 1-2%.

Nhóm tài chính, bật động sản nổi bật trong phiên với mức tăng lần lượt 1,78% và 1,18%. Nguồn: Fireant.vn.

Ngoài tài chính, nhóm bất động sản cũng giao dịch sôi động với mức tăng 1,33%. Dữ liệu cho thấy, đà tăng này được hỗ trợ tích cực từ các mã đóng trần như VPH, DLG, PTL, LDG,... và các mã tăng mạnh như VRG +8,95%; LGL +5,26%; PDR +3,54%;...

Giới tài chính đồn đoán rằng, nhóm ngân hàng và bất động sản tăng nóng sau công điện của Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương xem xét việc gỡ bỏ công cụ hành chính trong điều hành tăng trưởng tín dụng thông qua phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho từng tổ chức tín dụng.

Theo nội dung công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) khẩn trương rà soát, phân tích, đánh giá tác động, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, khẩn trương xem xét việc gỡ bỏ công cụ hành chính trong điều hành tăng trưởng tín dụng thông qua phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho từng tổ chức tín dụng.

Cùng với đó, chuyển việc điều hành tăng trưởng tín dụng theo cơ chế thị trường và đánh giá rủi ro của từng tổ chức tín dụng, xây dựng bộ tiêu chí kiểm soát an toàn tín dụng, bảo đảm thúc đẩy phân bổ vốn tín dụng chủ động, kịp thời, hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia; hoàn thành trong tháng 7 năm 2025.



Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến hết tháng 3/2025, dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản đạt hơn 1,56 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 260.000 tỷ đồng so với cuối năm 2024 (hơn 1,3 triệu tỷ đồng), tương ứng mức tăng 20%.



Đà tăng của tín dụng kinh doanh bất động sản đang vượt xa mức tăng chung. Cụ thể, đến ngày 18/4/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 16,28 triệu tỷ đồng, tăng 4,27% so với cuối năm 2024, tăng 18,25% so với cùng kỳ năm 2024 (cùng kỳ năm 2024, dư nợ tín dụng tăng 1,48% so với tháng 12/2023).

Trở lại phiên hôm nay, về tác động đến VN-Index, Top 10 cổ phiếu kéo tăng chỉ số trong phiên ghi nhận 7 mã đến từ ngành ngân hàng, gồm CTG, VIC, BID, SHB, VPB, TCB, HDB, MBB, FPT, HPG. Nhóm này đóng góp tổng cộng 9,06 điểm cho chỉ số.

Thanh khoản phiên hôm nay cải thiện so với cùng kỳ phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE tính đến thời điểm viết bài đạt hơn 26.693 tỷ đồng, sàn Hà Nội ghi nhận 2.117 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục đẩy mạnh mua ròng. Trong phiên sáng, giá trị mua ròng trên HOSE đạt hơn 1.044 tỷ đồng, tương đương gần 38 triệu đơn vị. Khối này gom mạnh SHB 553,21 tỷ đồng, FPT 289,4 tỷ đồng, SSI 166,2 tỷ đồng, CTG 121,7 tỷ đồng,...