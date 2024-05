Vướng 200 tỷ để thay kính cường lực đảm bảo PCCC, dự án 13 năm vẫn là khối bê tông 28 tầng ở Hà Nội

Cụ thể, ngày 8/7/2021, Công an quận Ba Đình (Công an thành phố Hà Nội) ban hành Quyết định số 10/QĐĐC-CABĐ về việc đình chỉ hoạt động đối với công trình Trung tâm thương mại và Văn phòng tại địa chỉ số 1A, 1C, 1D Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội, do ông Phạm Tiến Thịnh là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Láng Hạ. Tiếp đến, ngày 12/7/2021, Công an quận Ba Đình ban hành Văn bản số 12/CABĐ-PCCC về việc đôn đốc thực hiện quyết định đình chỉ hoạt động nêu trên. Theo đó, Công an quận Ba Đình yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Láng Hạ nghiêm túc chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động để khắc phục các tồn tại về PCCC.