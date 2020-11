Xử phạt nhiều người không đeo khẩu trang trên phố đi bộ hồ Gươm

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, đúng 19h (6/1) tại các lối ra vào của phố đi bộ bờ hồ thuộc quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đều có chốt chặn của lực lượng chức năng nhằm tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt người dân không tuân thủ, quy định đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19. Ở mỗi điểm chốt đều được đều có lực lượng công an phối hợp cùng với các nhân viên y tế để tiến hành nhắc nhở và xử phạt những người dân vi phạm. Lực lượng chức năng luôn phải tuyên truyền, nhắc nhở người dân sử dụng khẩu trang khi ở nơi công cộng. Tại những điểm chốt đều bố trí xe chuyên dụng và hệ thống loa tuyên truyền ở vị trí thuận tiện để người dân dễ nhận biết. Tại một số điểm ở các nút giao quan trọng như Hàng Đào - Hàng Gai, Hàng Gai - Lương Văn Can, Tràng Tiền - Hàng Khai… các tổ công tác còn lập chốt xử phạt và phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Trong buổi tối làm việc, tại chốt đầu phố Hàng Đào đã xử phạt 5 trường hợp không đeo khẩu trang, tại chốt ngã tư Lương Văn Can - Hàng Gai đã xử phạt 7 trường hợp vi phạm.. Tất cả những người vi phạm đều sẽ được ghi rõ vào quyết định xử phạt của UBND phường phụ trách. Mỗi người vi phạm sẽ phải nộp phạt hành chính 200.000 đồng. Các cán bộ khi tham gia nhắc nhở người dân đều được tập huấn các kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng phòng chống dịch bệnh. Trao đổi với PV, Bà Lê Thị Mỵ, Bí thư Đảng ủy phường Hàng Đào cho biết, ngoài 2 điểm đầu hồ Gươm, phường Hàng Đào còn bố trí dọc phố chợ đêm thêm 4 chốt tuyên truyền, xử lý. Ở mỗi chốt đều có khẩu trang miễn phí tặng người vi phạm sau khi xử lý. Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết thêm, công an tham gia cùng các tổ công tác sẵn sàng phối hợp cùng cán bộ y tế cương quyết mời những người không đeo khẩu trang không được vào khu vực hồ Gươm. Trước đó, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, từ 28/10 đến 4/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã xét nghiệm PCR cho 1.812 trường hợp nhập cảnh, ca nghi ngờ, trường hợp có yếu tố dịch tễ (về từ vùng có dịch). Qua đó, phát hiện 1 trường hợp dương tính (BN 1203) là chuyên gia Israel. Do đó từ 5/11, Hà Nội sẽ lập đoàn kiểm tra liên ngành cấp thành phố sẽ bắt đầu ra quân kiểm tra tại một số quận huyện và kiểm tra trực tiếp tại các khu vực trọng điểm như khu cách ly tập trung, khu lưu trú phòng Covid-19. Trong quá trình kiểm tra, các đoàn sẽ lưu ý đến vấn đề xử phạt hành vi không đeo khẩu trang ở nơi bắt buộc phải đeo theo quy định.