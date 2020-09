110 "mắt thần" giúp CSGT bắt tận tay người vi phạm trên cao tốc

Video: Camera giám sát giao thông trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Sau hơn 1 tháng kể từ ngày đưa vào hoạt động, hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã nâng cao đáng kể hiểu quả công tác quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), xử phạt vi phạm hành chính, đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến.

Hệ thống sẽ phân tích, đánh giá, theo dõi liệu lượng phương tiện hoạt động trên tuyến; tích hợp được dữ liệu đăng ký xe, dữ liệu quản lý giấy phép lái xe, dữ liệu đăng kiểm, dữ liệu xe tang vật xe mất cắp; hệ thống giảm sẽ tự động phát hiện các xe sử dụng biển số giả; xe gây tai nạn bỏ chạy, xe quá niên hạn sử dụng, xe mất cắp; đồng thời quan sát, ghi nhận các phương tiện trên tuyến tại các điểm phức tạp về trật tự giao thông. Đại úy Phùng Mạnh Tường - Phó Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết, sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, hệ thống camera giám sát đã giúp phát hiện hơn 1.200 trường hợp vi phạm luật ATGT trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Hình ảnh giao thông được truyền về Cục CSGT và nơi tuần tra kiểm soát kèm theo thông tin về phương tiện vi phạm, lỗi vi phạm... Hệ thống trang bị camera hiện đại với độ phân giải cao, có khả năng giám sát phương tiện hoạt động trên tuyến và các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện với độ chính xác cao.

Từ những dữ liệu camera gửi về, lực lượng Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc có thể dễ dàng phát hiện, xử lý người vi phạm tại chốt. Tại chốt xử phạt có lắp đặt một bảng thông báo phương tiện vi phạm. Khi phương tiện về gần đến chốt, bảng thông báo sẽ hiện thông tin biển số xe, đồng thời còi báo phát ra tiếng kêu báo hiệu cho lực lượng chức năng. Hệ thống camera giúp lực lượng chức năng kiểm soát tình hình giao thông trên tuyến. Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng - Đội trưởng đội 1, phòng 8 - Cục CSGT cho biết, nhờ hệ thống camera giám sát hiện đại, giờ đây lực lượng CSGT không còn phải trực chốt 24/24 tại các điểm nóng về tai nạn giao thông trên tuyến nữa, giúp công tác phát hiện, xử phạt người vi phạm ATGT chính xác, dễ dàng hơn. Người vi phạm luật giao thông khi qua chốt trực được các chiến sĩ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 giữ lại kiểm tra và xử phạt. Tại đây, các chiến sĩ CSGT được trang bị máy tính bảng hiển thị đầy đủ thông tin, hình ảnh về phương tiện, sai phạm và thời điểm mắc sai phạm... Bị CSGT giữ lại kiểm tra, xử phạt, ông Bùi Văn Khánh, tài xế xe khách điều khiển phương tiện đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết ông khá bất ngờ vì không biết mình mắc sai phạm gì. "Qua thông tin trên máy tính bảng, tôi mới biết mình vi phạm tốc độ tối thiểu. Đoạn đường vi phạm yêu cầu không đi dưới 60 km/h nhưng tôi chỉ đi ở 33 km/h. Từ giờ tôi sẽ rút kinh nghiệm khi đi qua đoạn đường này", ông Khánh nói thêm. Theo số liệu của Cục CSGT, Bộ Công an chỉ sau 1 thời gian đi vào hoạt động trên chiều dài 264 km. Trung bình mỗi ngày đã ghi nhận hàng trăm trường hợp vi phạm, chủ yếu ở các lỗi: vi phạm tốc độ, dừng đỗ xe sai quy định, điều khiển xe không đúng phần đường làn đường. Việc lắp đặt camera giám sát vi phạm giao thông trên cao tốc đã góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

Theo Cục CSGT, hệ thống camera trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai có độ phân giải cao, khả năng giám sát với độ chính xác cao; hình ảnh ghi nhận được qua hệ thống giám sát đảm bảo các yếu tố pháp lý và nghiệp vụ làm căn cứ để xử lý các hành vi vi phạm trật tư an toàn giao thông, đảm bảo công khai minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và có tác dụng phòng ngừa, răn đe người vi phạm, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là trong nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người tham gia giao thông.