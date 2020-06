Hàng chục cây sưa đỏ quý hiếm được mặc áo giáp sắt, lắp camera bảo vệ ở Hà Nội

Mới đây, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội đã cho di dời 34 cây sưa đỏ tại đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội) sang vị trí khác ở gần đó để thi công dự án trọng điểm cầu vượt nút giao thông Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên. Trước đó, 34 cây sưa này cũng đã được đội thi công của dự án tổ chức tỉa cành và cắt ngọn để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này Sau khi được di dời, Ban quản lý lên phương án bảo vệ ngay bởi cây sưa đỏ là một loại gỗ vô cùng quý hiếm và có giá trị. Cụ thể, các cây sưa đỏ này đều được bao bọc bởi hàng rào sắt kiên cố và được cố định dưới nền đất. Phía bên trong hàng rào sắt vẫn tạo đủ không gian để đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển bình thường. Những hàng rào này được thiết kế từ sát gốc cho đến ngang thân cây, kèm theo đó là có trục chống đỡ để giúp cây không bị đổ. Sau khi di dời, con đường Nguyễn Văn Huyên trở nên vô cùng thông thoáng hơn, lượng xe cộ lưu thông cũng trở nên dễ dàng hơn. Tất cả cây sưa đều được đánh số thứ tự để đảm bảo việc theo dõi và quản lý số lượng cây trên tuyến đường Nguyễn Văn Huyên. Ngoài ra, xung quanh đó còn được lắp 4 camera an ninh tại các vị trí có thể bao quát được hàng sưa đỏ. Nhân viên thuộc Ban quản lý dự án cho biết: "Hàng sưa đỏ được bọc sắt bảo vệ từ hơn một tuần trước. Vào buổi tối, chúng tôi cắt cử 2 nhân viên bảo vệ túc trực để canh phòng hàng sưa đỏ”. Được biết, việc tổ chức bảo vệ hàng cây sưa đỏ này nhằm đảm bảo an toàn cho cây, tránh bị trộm cắp Theo Ban quản lý dự án, sau khi hoàn tất việc thi công công trình, các cây sưa này sẽ được trồng tại vỉa hè của nút giao mở rộng, trở thành điểm nhấn về mỹ quan đô thị.