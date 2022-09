19 bị can bị khởi tố trong vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao

Mở rộng điều tra vụ án tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, về tội Nhận hối lộ. Như vậy, đến nay đã có tất cả 19 bị can bị khởi tố trong vụ án này.