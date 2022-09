Bão số 4 Noru đổ bộ: Cục CSGT khuyến cáo tài xế không đi vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Để đảm bảo an toàn khi bão Noru đổ bộ vào Việt Nam, Cục CSGT (Bộ Công an) khuyến cáo tài xế không lưu thông vào cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi do không có khu vực tránh bão trong trường hợp khẩn cấp.