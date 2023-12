Đây là đợt diễn tập cấp UBND TP, có sự tham gia phối hợp của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Đợt diễn tập quy tụ hơn 20 đơn vị, 159 phương tiện chuyên dụng của Công an TP.HCM, Bộ Công an cùng các sở, ban, ngành trên địa bàn TP.HCM với khoảng 4.000 người tham gia.