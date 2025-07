Ngày 7/7, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, chỉ trong 6 ngày sau khi sáp nhập tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng, (từ ngày 30/6 đến 6/7), lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng mới đã phát hiện, lập biên bản xử lý 450 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Lực lượng CSGT Công an TP. Đà Nẵng kiểm tra các tài xế xe khách đường dài. Ảnh: CAĐN

Đây là con số biết nói, cảnh báo về thực trạng ý thức chấp hành pháp luật giao thông vẫn còn hạn chế ở một bộ phận người tham gia giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn thương tâm.

Theo đó, lực lượng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng đã xử phạt đối với hành vi vi phạm tốc độc là 74 trường hợp; 41 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 21 trường hợp vi phạm làn đường, phần đường; 13 trường hợp không có Giấy phép lái xe và 12 trường hợp không đội mũ bảo hiểm...

"Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24h, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm, quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí, góp phần xây dựng Đà Nẵng, hành phố đáng sống, an toàn, bình yên cho mọi người, mọi nhà...", Công an thành phố Đà Nẵng cho biết.

Một xe khách đã vi phạm tốc độ. Ảnh: CAĐN

Đại diện CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết thêm, việc sáp nhập tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng đã tạo nên một thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô lớn nhất cả nước, đây là bước chuyển quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, sự thay đổi lớn về địa giới hành chính, dân cư và hạ tầng cũng kéo theo nhiều áp lực, đặc biệt với lực lượng CSGT, những người trực tiếp tiếp xúc, phục vụ người dân mỗi ngày.

Không chỉ tập trung vào đăng ký phương tiện, công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cũng được đảm bảo duy trì ổn định. Trong những ngày, Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận và xử lý hơn 350 hồ sơ trực tiếp và trực tuyến, nâng tổng số thí sinh sát hạch từ khi tiếp nhận chức năng lên gần 10.000 người.