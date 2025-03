Ảnh ấn tượng tuần: Trực thăng họ Mi cất cánh vào TP HCM thực hiện nhiệm vụ Ảnh ấn tượng tuần: Trực thăng họ Mi cất cánh vào TP HCM thực hiện nhiệm vụ

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand ăn trầu và chơi đàn bầu tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, lực lượng quân đội tập luyện dưới trời mưa rét 14 độ C hướng về ngày giải phóng miền Nam, 5 máy bay trực thăng Mi cất cánh vào TP HCM thực hiện nhiệm vụ đặc biệt... là loạt ảnh ấn tượng tuần do PV Dân Việt ghi lại.