Ảnh thế giới 7 ngày qua: Cháy rừng lớn tại Mỹ, biểu tình xô xát khắp nơi từ Pakistan tới Ba Lan

Chân dung Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden khi tham gia tranh luận bầu cử tại đại học Belmont ở Nashville, Tennessee ngày 22/10. Ảnh: Reuters.

Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ và cựu Phó Tổng thống Joe Biden phát biểu trước những người ủng hộ trong cuộc vận động tranh cử ở Warm Springs, bang Georgia. Đây được coi là một "chiến trường mới" trong cuộc bầu cử tại Mỹ năm nay. Ảnh: Reuters.

Mọi người hô vang khẩu hiệu khi đốt cờ của Pháp trong cuộc biểu tình phản đối việc xuất bản phim hoạt hình về nhà tiên tri Mohammad, ở Peshawar, Pakistan ngày 28/10. Việc Pháp bảo vệ quyền xuất bản phim hoạt hình, bị người Hồi giáo coi là báng bổ, đã gây xôn xao đường phố các cuộc biểu tình ở một số quốc gia đa số theo đạo Hồi, sau vụ chặt đầu một giáo viên người Pháp, người đã cho học sinh xem phim hoạt hình về nhà tiên tri được đăng trên tuần báo châm biếm Charlie Hebdo của Pháp vào tháng này. Ảnh: Reuters.

Một sĩ quan cảnh sát chống bạo động tại một cuộc đụng độ với người biểu tình, sau cái chết của Walter Wallace Jr., một người đàn ông da đen bị cảnh sát bắn ở Philadelphia, Pennsylvania, ngày 27/10. Wallace, 27 tuổi, đã bị bắn bằng súng bởi 2 nhân viên cảnh sát. Ảnh: Reuters. Người đàn ông xô xát với một thành viên lực lượng an ninh trong cuộc biểu tình chống lại cáo buộc tham nhũng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và việc xử lý cuộc khủng hoảng Covid-19 ở Jerusalem, tại Jerusalem ngày 24/10. Ảnh: Reuters. Cảnh sát chặn một con phố gần nhà của lãnh đạo luật pháp và tư pháp Jaroslaw Kaczynski trong cuộc biểu tình phản đối việc áp đặt thêm các hạn chế đối với luật phá thai ở Warsaw, Ba Lan vào ngày 23/10. Hàng chục nghìn người, chủ yếu là thanh niên đã tụ tập khắp Ba Lan kể từ khi một tòa án cấp cao ra phán quyết ban hành lệnh cấm phá thai gần như hoàn toàn ở quốc gia chủ yếu là công giáo này. Ảnh: Reuters. Cháy rừng tại Yorba Linda, California (Mỹ), ngày 26/10. Cháy rừng trong năm nay đã tàn phá California, thiêu rụi tương đương diện tích tiểu bang Hawaii. Kể từ đầu năm, cháy rừng đã làm 31 người thiệt mạng và hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy. Ảnh: Reuters. Công chúa Sirivannavari Nariratana của Thái Lan chụp ảnh khi cô đến trước một buổi lễ tôn giáo để tưởng nhớ cái chết của Vua Chulalongkorn, được gọi là Vua Rama V tại Cung điện Hoàng gia ở Bangkok, Thái Lan, ngày 23/10. Thái Lan bất ổn trong nhiều tháng qua, do các cuộc biểu tình ngày càng nhiều nhằm kêu gọi cải cách chế độ quân chủ, phá bỏ điều cấm kỵ lâu đời. Ảnh: Reuters. Bác sĩ Henri Faure và các nhân viên y tế điều trị cho một bệnh nhân bị Covid-19 trong phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Robert Ballanger ở Aulnay-sous-Bois gần Paris, Pháp, ngày 26/10. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã ra lệnh các quốc gia của họ trở lại đóng cửa vào ngày 28/10, sau khi một làn sóng lớn thứ 2 nhiễm Covid-19 đe dọa khắp Châu Âu. Ảnh: Reuters. Một người đàn ông khử trùng cho trẻ em Iraq trước khi sử dụng bể bơi tại tổ chức phi chính phủ Mercy Among Them, trong bối cảnh virus Covid-19 bùng phát, tại thành phố linh thiêng Kerbala, Iraq ngày 20/10. Ảnh: Reuters. Người bán quần áo trực tuyến có tên Kanittha Thongnak, trang điểm thành zombie trước khi cô bán quần áo của người chết thông qua phát trực tiếp ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 10/10. Ảnh: Reuters. Người biểu tình Iraq đụng độ với lực lượng an ninh trên cầu Jumhuriya trong cuộc biểu tình chống chính phủ ở Baghdad, Iraq ngày 26/10. Các cuộc biểu tình chống chính phủ đã dâng cao trong tuần này để đánh dấu một năm kể từ khi xảy ra hàng loạt tham nhũng và thiếu thốn trên diện rộng ở Iraq giàu dầu mỏ. Hơn 500 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo động. Ảnh: Reuters.