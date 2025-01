Clip NÓNG 24h: Camera ghi cảnh người phụ nữ vào trường mầm non nghi bắt cóc bé 3 tuổi ở Hải Phòng

Camera ghi cảnh người phụ nữ vào trường mầm non nghi bắt cóc bé 3 tuổi ở Hải Phòng

Theo thông tin ban đầu, chiều 13/1, một người phụ nữ đã vào Trường mầm non Thiên Hương, phường Thiên Hương, TP Thủy Nguyên (Hải Phòng) chơi với các trẻ nhỏ và dẫn theo một bé gái 3 tuổi ra khỏi trường. Đến chiều muộn, khi gia đình đến đón, họ phát hiện cháu đã mất tích, và xác nhận không có ai được ủy quyền đến đón, do đó đã báo cơ quan Công an.

Nhận được tin, lực lượng chức năng đã vào cuộc, xem lại camera và phát hiện người phụ nữ đã bắt taxi đến khu vực đường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, TP Hải Phòng), cách trường khoảng 20km, rồi mất dấu.

Công an xác định người phụ nữ sinh năm 1987, quê tại xã Lâm Động (nay thuộc phường Hoàng Lâm, TP Thủy Nguyên), có tiền sử thần kinh không ổn định, chưa lập gia đình và thường đến các trường mầm non để chơi với trẻ. Hiện vụ việc đang được điều tra để truy tìm tung tích của cả hai.

Hình ảnh chiếc xe Mercedes rơi xuống biển Nha Trang

Rạng sáng ngày 13/1, xe hơi Mercedes biển số TP.HCM do một người đàn ông điều khiển, chạy trên đường Điện Biên Phủ (phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang) theo hướng ra biển.

Khi xe di chuyển đến đoạn cuối đường Điện Biên Phủ giao với đường Phạm Văn Đồng thì bất ngờ chiếc xe lao thẳng băng qua bãi biển, rơi xuống biển.

Sau khi lao xuống biển, những người bị nạn tự thoát thân bơi vào bờ. Trong số này có một phụ nữ bị thương được đưa đi bệnh viện.

Tại hiện trường, chiếc xe Mercedes màu đen có túi khí bung ra, 2 cánh cửa bị gãy.... Ô tô bị nạn sau đó được lực lượng cứu hộ đưa phương tiện đến cẩu lên bờ.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Khoảnh khắc ô tô tải va chạm xe máy khiến người phụ nữ tử vong

Vụ TNGT xảy ra tại Km 19+200 đường tránh Huế, thuộc địa phận phường Thuỷ Bằng, quận Thuận Hoá, TP Huế vào khoảng 16h10 ngày 13/1.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô tải ben loại 9050kg BKS 75E - 018.xx, do anh Nguyễn Văn H (SN 1990, trú tại phường An Hòa, quận Phú Xuân, TP Huế) điều khiển, lưu thông trên đường tránh Huế theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến đoạn Km 19+200 đường tránh Huế, ô tô tải ben va chạm với xe máy (không gắn biển số), do bà Đỗ Thị Chao E (SN 1957, trú tại phường Phú Hậu, quận Phú Xuân, TP Huế) điều khiển đang lưu thông cùng chiều.

Vụ TNGT khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng TP Huế đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.