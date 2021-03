Ảnh thế giới 7 ngày qua: Từ ùn tắc kênh đào Suez tới hình ảnh ngập lụt nặng nề nhất 60 năm qua tại Sydney

Kênh đào Suez ùn tắc do tàu container Ever Given dài 400 m bị mắc kẹt, ngập lụt nặng nề nhất 60 năm qua tại Sydney, lễ hội sắc màu Holi tại Ấn Độ, cháy lớn trại tị nạn Rohingya... là loạt hình ảnh ấn tượng nhất tuần qua do hãng thông tấn Reuters ghi lại.

