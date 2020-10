BÁC HỒ TRONG LÒNG NGƯỜI MÔNG

Tham dự buổi sinh hoạt Đảng thường kỳ hằng tháng tại xã Long Hẹ, chúng tôi được nghe các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã kể về cuộc sống của đồng bào người Mông nơi đây từ khi theo Đảng, theo Bác.Đồng chí Sùng Chờ Nó – Bí thư Đảng ủy xã Long Hẹ cho biết: “Người Mông chúng tôi theo Đảng, theo Bác từ thời chiến tranh chống thực dân Pháp xâm lược. Trong thời điểm đó, thực hiện chủ trương của Đảng về việc đưa cán bộ vào hoạt động trong lòng địch để tuyên truyền, gây dựng cơ sở cách mạng. Năm 1949, đội du kích Long Hẹ được thành lập với hơn 30 đội viên do 2 ông Thào Khua Chỉnh và Thào Ngọc Lương phụ trách. Đội đã theo Đảng, theo Bác chiến đấu giành được nhiều thắng lợi to lớn. Sau khi chiến tranh kết thúc, do trình độ và nhận thức của đồng bào người Mông còn giới hạn, nên cái đói, cái nghèo lại đeo bám. May thay, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách xóa đói giảm nghèo kịp thời đối với vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn nên cuộc sống của đồng bào người Mông nơi đây mới dần dần phát triển và từng bước đi vào ổn định”.