Clip NÓNG 24h: Nữ sinh lớp 7 lao xe đạp ra đường tử vong thương tâm sau va chạm giao thông tại An Giang

Nữ sinh lớp 7 tử vong thương tâm sau va chạm giao thông tại An Giang

Vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 21/11, chiếc xe đạp do một nữ sinh điều khiển, trong khi di chuyển từ vỉa hè xuống dưới lòng đường, do không chú ý quan sát, nữ sinh không phát hiện có 1 xe máy và 1 xe đầu kéo đang đi tới.

Chiếc xe đạp sau đó bất ngờ đâm vào xe máy, va chạm khiến nữ sinh ngã xuống mặt đường và bị xe đầu kéo cán trúng, nằm bất động.

Theo tìm hiểu của PV, vụ tai nạn xảy ra trên QL91, đoạn qua xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Do vết thương quá nặng, nạn nhân được xác định là nữ sinh lớp 7 của một trường THCS trên địa bàn đã tử vong tại hiện trường.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn video đã nhận được sự quan tâm và chú ý của đông đảo cư dân mạng, đa số ý kiến đều nhận định, nữ sinh đi xe đạp do thiếu kỹ năng khi tham gia giao thông, không chú ý quan sát vì vậy đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Cháy lớn nhà xưởng ở Bình Dương, 80 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa

Trưa 23/11, ngọn lửa lớn bao trùm một nhà xưởng ở Bình Dương, cơ quan chức năng địa phương đang điều tra làm rõ nguyên nhân.



Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 10 giờ cùng ngày, tại nhà xưởng Công ty TNHH Mori Shige (phường An Tây, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) bất ngờ bốc cháy.

Thời điểm này công nhân đang làm việc tại nhà xưởng, khi xảy ra hỏa hoạn, những người có mặt đã sử dụng công cụ chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã điều 17 xe cứu hỏa cùng 80 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Thượng tá Nguyễn Văn Trịnh, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương trực tiếp chỉ huy lực lượng tham gia chữa cháy.

Tổng diện tích cháy hơn 1.000 m2, chất cháy chủ yếu là bàn ghế, tủ, giường, sơn, dung môi… Vụ cháy không gây thương vong về người song nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Chứng kiến vụ cháy, nhiều công nhân tháo chạy ra ngoài, gương mặt buồn rầu vì chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, họ lo sợ mất việc làm, cũng như ảnh hưởng đến tiền thưởng Tết.

Long An: Người bán cá thoát nạn khi xe tải lao vào sạp rau

Trưa 20/11, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết đã giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giữa taxi công nghệ và xe tải trên Tỉnh lộ 10, đoạn qua xã Đức Hòa Đông.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, xe tải biển số 70H - 010.xx đang chạy trên Tỉnh lộ 10. Khi đến khu vực thuộc ấp 5, xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa thì xảy ra va chạm với taxi công nghệ.

Chiếc xe tải chạy lên vỉa hè, lao vào sạp rau trước nhà dân, khiến bay nhiều đồ đạc, làm hư hỏng mái che căn nhà. Rất may, vụ tai nạn chỉ làm một người đàn ông ở trên vỉa hè bị thương nhẹ.

"Tôi đang dọn hàng ra bán cũng chưa có khách do trời còn sớm. Tôi đang đứng thì thấy vụ va chạm và chiếc xe tải lao về phía mình nên đã phản ứng bỏ chạy, khung sắt văng trúng chân bị thương nhẹ"- anh H, người bán cá đứng cạnh sạp rau kể lại.



Nhận tin báo, Công an huyện Đức Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.