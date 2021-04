Báo động tình trạng phụ huynh “chạy đua” dạy chữ cho con sắp vào lớp 1

Sắp vào lớp 1 đã "học thêm" kín tuần

Đón con từ trường mầm non về nhà, chị B.H (ngụ quận 12) chuẩn bị bữa ăn nhẹ rồi lo tắm rửa cho con. Khi cô bé đang ăn, chị chuẩn bị sách vở, chuốt lại cây bút chì và tìm cục gôm bỏ vào hộp. Chị cũng không ngừng nhắc con ăn nhanh lên, để kịp giờ đi "học thêm" chuẩn bị vào lớp 1.

Mặc dù ở trường bé đã được làm quen với các con số và chữ cái, nhưng về nhà chị vẫn cho bé tập tô và dạy thêm kiến thức trong sách. Chị nghĩ như thế là "ngon" rồi, bước vào lớp 1 con không bị bỡ ngỡ. Một lần, ghé nhà chị bạn cũng có con sắp vào lớp 1, chị thấy cậu bé đã biết đánh vần đọc chữ, lại còn viết thành thạo trên vở ô ly.

Phụ huynh chờ đón các tân binh sắp bước vào lớp 1 đi "học thêm" tại TP.HCM

Hỏi ra mới biết, cậu bé được mẹ cho đi "học thêm" cả nửa năm nay. Chị bạn nói, nếu không cho con học sau này vào lớp 1 con sẽ bị thiệt thòi và thua kém các bạn. Bởi hầu hết các bé chuẩn bị vào lớp 1 đều được dạy trước cả. Khá lo lắng, chị B.H lên các hội nhóm để tham khảo, hoá ra nhiều phụ huynh cũng đang "nháo nhào" tìm thầy, tìm lớp cho con học chữ trước.

Anh N.D (ngụ Gò Vấp) cho biết, nhóm phụ huynh trong khu vực anh ở đều đưa con đi học chữ trước, nên anh cũng làm theo. Sau vài buổi học anh mới biết, hầu hết bạn của con đều đã đọc-viết ào ào, trong khi con anh học 4 buổi chưa xong một nét cơ bản. Vì cho rằng không còn nhiều thời gian nên anh N.D đã đăng ký cho con học 2 lớp xen kẽ trong tuần. Một lớp thứ 2,4,6 và một lớp 3,5,7, thời gian học từ 6h – 7h30. Như vậy, dù mới học lớp lá nhưng con anh đã phải "học thêm" kín tuần.

Phụ huynh tự gây áp lực

Từ năm 2013, Bộ GDĐT đã có chỉ thị yêu cầu cơ sở giáo dục không cho trẻ học trước chương trình lớp 1 và nghiêm cấm giáo viên tổ chức, tham gia dạy trước chương trình này. Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền để cha mẹ học sinh và xã hội nhận thức đúng đắn về tác hại của việc dạy học trước chương trình lớp 1.

Dạy học trước chương trình lớp 1 là phản khoa học, gây khó khăn trong việc tổ chức dạy học lớp 1

Trao đổi về vấn đề này, bà Lương Thị Hồng Điệp - Trưởng Phòng GDMN, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, Sở đã chỉ đạo các Phòng Giáo dục quán triệt và theo dõi sát sao chương trình đào tạo mầm non, không được phép dạy trước chương trình lớp 1. Do đó, ở bậc mầm non các con được làm quen việc học theo đúng giáo án.

"Tình trạng học trước chương trình xảy ra và tồn tại lâu nay, nhưng rất khó ngăn cấm triệt để. Chúng ta có thể cấm được cơ sở giáo dục, nhưng không thể cấm được phụ huynh tự ý dạy, thuê gia sư hoặc cho con học bằng các hình thức khác. Tâm lý phụ huynh là luôn muốn con nổi trội hơn, muốn con biết đọc, biết viết và sợ con không theo kịp bạn bè. Tuy nhiên, chương trình học lớp 1 có lộ trình rõ ràng, không yêu cầu các bé học trước kiến thức", bà Diệp nói.

Bà Diệp cho biết, theo đánh giá chung, đến giữa học kỳ I năm lớp 1, các con sẽ có sự tương đồng với nhau về nhận thức, kỹ năng, học lực... "Tất nhiên, đối với những bạn chưa học trước sẽ vất vả, cố gắng hơn một chút để học, nhưng không phải vì thế mà các con không học được. Ngược lại, nhiều bạn đã được học trước lại dễ nhàm chán, chủ quan, giảm hứng thú học tập" – bà Hồng Điệp phân tích.