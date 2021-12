Siêu bão Rai đổ bộ Philippines, gần 100 nghìn người phải sơ tán

Siêu bão Rai là cơn bão thứ 15 đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Theo Hội Chữ thập đỏ, hàng triệu người vẫn đang xây dựng lại nhà cửa và sinh kế của họ, đặc biệt là sau một số cơn bão tàn phá vào cuối năm ngoái. Philippine Airlines Inc. và Cebu Air Inc. đã hủy hàng chục chuyến bay, trong khi khoảng 4.000 người bị mắc kẹt tại các cảng khác nhau do giao thông đường thủy bị đình trệ. Ảnh: CNN/Bloomberg.