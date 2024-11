Video: Chở xỉ than quá vạch mớn nước, chủ tàu thanh minh do "không để ý" Video: Chở xỉ than quá vạch mớn nước, chủ tàu thanh minh do "không để ý"

Ngày 25/11, trong khi làm nhiệm vụ, tổ tuần tra thuộc Đội cảnh sát giao thông đường thuỷ số 1, Phòng CSGT Hà Nội đã phát hiện tàu hàng chở xỉ than từ Hải Dương về Hưng Yên có dấu hiệu chở quá vạch mớn nước. Khi được hỏi, chủ tàu đổ lỗi do lúc bốc dỡ tại cảng không để ý, xin rút kinh nghiệm lần sau...