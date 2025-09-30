Bắt tay Frankfurt, Đà Nẵng tiến bước xây dựng trung tâm tài chính quốc tế

Sáng 30/9 theo giờ địa phương, tại Frankfurt (Cộng hòa Liên bang Đức), Bộ Tài chính phối hợp với UBND TP Đà Nẵng và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Trung tâm tài chính tại Việt Nam. Hội nghị do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì, với sự tham dự của nhiều tổ chức tài chính quốc tế.



Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết trong bối cảnh thế giới đã hình thành nhiều trung tâm tài chính quốc tế, Việt Nam cũng đặt mục tiêu xây dựng hai trung tâm tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Theo ông, Đà Nẵng có tiềm năng lớn trong lĩnh vực tài chính công nghệ, tài chính số và tài chính xanh, đồng thời Việt Nam khẳng định cam kết mở cửa mạnh mẽ cho các định chế tài chính, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số để hình thành mô hình trung tâm tài chính hiện đại.



Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về Trung tâm tài chính với Công ty Frankfurt Main Finance.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn giới thiệu quá trình chuẩn bị của thành phố, nhấn mạnh định hướng phát triển tài chính công nghệ, thương mại xuyên biên giới và khởi nghiệp sáng tạo. Thành phố đã ban hành nhiều chính sách, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trung tâm dữ liệu, khu thương mại tự do, sân bay, cảng biển, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực tài chính quốc tế. Đặc biệt, Đà Nẵng đã vận hành thử cơ quan điều hành trung tâm tài chính nhằm sẵn sàng cho giai đoạn triển khai chính thức.

“Chúng tôi cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư để xây dựng trung tâm tài chính hiện đại, sáng tạo và đáng tin cậy tại châu Á - Thái Bình Dương” – ông Phạm Đức Ấn khẳng định.



Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội nghị tại Frankfurt – nơi được coi là “trái tim tài chính” của Đức, đồng thời đề xuất chương trình hợp tác giữa trung tâm tài chính Frankfurt và hai địa phương là Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh. Ông nhấn mạnh Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm từ Frankfurt trên ba trụ cột: pháp lý, hạ tầng và nhân lực, nhất là trong bối cảnh tài chính số, tài chính xanh đang trở thành xu hướng toàn cầu.

Lãnh đạo Thành phố tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Trung tâm tài chính tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về Trung tâm tài chính với Công ty Frankfurt Main Finance – tổ chức đại diện cho các định chế tài chính lớn tại Đức. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng, kêu gọi nhà đầu tư Đức tham gia vào các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Trước đó, chiều 29/9, đoàn công tác của Đà Nẵng gồm Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng đã tham dự Đại hội thường niên của Liên minh Toàn cầu các Trung tâm tài chính quốc tế (WAIFC) tại Frankfurt, qua đó kết nối và học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình trung tâm tài chính trên thế giới.