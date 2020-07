Donald Trump sau đó đã chiến thắng sát nút trước ứng viên Hillary Clinton của Đảng Dân chủ.

Nhưng 5 năm sau, thời thế đã thay đổi. Trong chiến dịch tái tranh cử lúc này, người ta không còn thấy Donald Trump hô hào khẩu hiệu “không cần nhà tài trợ”. Cho đến nay, đã có ít nhất 93 tỷ phú quyên góp cho chiến dịch tái tranh cử của vị đương kim Tổng thống Mỹ, theo đánh giá của Ủy ban bầu cử Liên bang. Con số này tương đương với khoảng 10% số thành viên trong câu lạc bộ tỷ phú Mỹ, với tổng số tài sản lên tới hơn 200 tỷ USD.

Những nỗ lực giành lợi thế trên đường đua tranh cử của Trump đang bị đe dọa trước đối thủ Joe Biden của đảng Dân chủ, khi hầu hết các kết quả thăm dò cử tri mới nhất công bố hôm 26/7 (giờ Mỹ) đều cho thấy kết quả lạc quan nghiêng về ông Joe Biden tại nhiều bang quan trọng như Michigan, Arizona và Florida.

Vị Đương kim Tổng thống 74 tuổi của Đảng Cộng hòa trong khi đó phải đối mặt với hàng loạt thách thức từ làn sóng chỉ trích về phản ứng chậm trễ trước đại dịch Covid-19 cho đến tình hình kinh tế trì trệ do ảnh hưởng của khủng hoảng đại dịch và căng thẳng địa chính trị.

Nhưng sát cánh cùng Donald Trump, vẫn còn nhiều tỷ phú ủng hộ cho chiến dịch tái tranh cử trước thềm bầu cử 3/11/2020.





Ronald Lauder là người thừa kế đế chế mỹ phẩm cao cấp Estée Lauder lừng danh toàn cầu, đồng thời là một nhà hoạt động chính trị năng nổ. Ronald hiện cũng giữ chức phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng về các vấn đề của NATO và từng là đại sứ Mỹ tại Áo, cũng như cố vấn không chính thức của Trump về quan hệ Israel.

Vị tỷ phú lừng danh này nắm trong tay Estée Lauder cùng hàng loạt thương hiệu con danh tiếng như Aveda, Origins, Bobbi Brown, Jo Malone London, M.A.C. Cosmetics, Smashbox…

Một thành viên hội đồng quản trị của Estée Lauder cũng ủng hộ Trump là Ronald Muff, người từng quyên góp 100.000 USD cho Ủy ban chiến dịch tranh cử năm 2016 của Trump và cũng đang tiếp tục đứng về phe đương kim Tổng thống trong chiến dịch tái tranh cử sắp tới.

Nhà tài trợ lớn nhất cho chiến dịch tái tranh cử của Trump không ai khác là Sheldon Adelson, chủ sở hữu của chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng xa xỉ hàng đầu thế giới Las Vegas Sands bao gồm loạt thương hiệu The Venetian, The Sands, và Marina Bay Sands ở Las Vegas.

Adelson đã quyên góp 25 triệu USD thông qua các siêu Ủy ban bầu cử dành riêng cho hai chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Trump. Cho đến nay, tỷ phú Sheldon đã tài trợ hơn 100 triệu USD cho các ứng viên Đảng Cộng hòa.

Cựu CEO và hiện là Chủ tịch của Marvel Entertainment, Isaac Perlmutter, là người bạn thân lâu năm của Donald Trump. Do đó, không khó hiểu khi Perlmutter quyên góp 360.000 USD cho chiến dịch tranh cử của ông Trump hồi năm 2017.

Ông này đã chuyển một tờ séc khác trị giá 360.000 USD đến chiến dịch Trump năm 2020. Ngoài ra, Isaac Perlmutter còn quyên góp 5 triệu USD cho siêu Ủy ban ủng hộ Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.

Vị tỷ phú 67 tuổi sở hữu khối tài sản gần 8 tỷ USD. Ông hiện là chủ sở hữu một ngân hàng tại Texas, đồng thời là chủ của Beal Financial Corporation, công ty mẹ Beal Bank. Ngân hàng do Beal sở hữu từng là tổ chức rót vốn cho loạt resort bất động sản nghỉ dưỡng của Trump hồi còn là tỷ phú.

Andrew Beal từng quyên góp 549.400 USD trong chiến dịch tranh cử của Trump 4 năm về trước và giờ lại chi đậm 1,03 triệu USD để ủng hộ vị Tổng thống của Đảng Cộng hòa.

Steve Wynn là nhà sáng lập Wynn Resort - công ty sở hữu một số khách sạn xa hoa bậc nhất Las Vegas như The Mirage, Treasure Island, Bellagio và Wynn Las Vegas. Wynn cũng là nhà hoạt động chính trị năng nổ, ủng hộ Đảng Cộng hòa nhiều năm cho đến tận khi ông này từ chức Chủ tịch tài chính Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa hồi năm 2018. Tổng cộng đến nay, Wynn đã ủng hộ khoảng 468.500 USD cho chiến dịch tái tranh cử của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tính đến nay, CEO Tập đoàn Blackstone Stephen Schwarzman đã dốc gần 700.000 USD vào chiến dịch tái tranh cử của Trump. Một nguồn tin bên lề từ Washington Post còn cho hay ông Schwarzman là "cố vấn không chính thức" của ông Trump. Được biết, ông này được Trump tín nhiệm và thường xuyên tư vấn cho tổng thống Mỹ về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc.

Peter Thiel là nhà đồng sáng lập PayPal và hiện là nhà đầu tư nắm giữ lượng cổ phần lớn của Facebook. Cho đến nay, Thiel vẫn luôn là một trong những tỷ phú hiếm hoi ủng hộ Trump tại thung lũng Silicon kể từ khi ông Trump bước vào cương vị chủ nhân Nhà Trắng đến nay. Hiện Thiel là nhà tài trợ lớn thứ 7 phía sau Tổng thống Donald Trump.

Khối tài sản 4,2 tỷ USD của nhà đầu tư John Paulson được xây dựng dựa trên những quyết định tài chính táo bạo hồi khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2008.

John Paulson cũng nổi tiếng là một trong những tỷ phú hỗ trợ Trump mạnh mẽ nhất từ hồi bầu cử Tổng thống năm 2006 đến nay.

Ông Ronald Perman, chủ tịch Revlon, một doanh nhân thân cận với Đảng Cộng hòa cũng đã lên tiếng hỗ trợ nhiệm kỳ tái tranh cử Tổng thống thứ hai của Trump.

Tính đến nay, ông Ronald đã rót khoảng 125.000 USD vào chiến dịch tái tranh cử nhiệm kỳ 2020 của Tổng thống Trump.





Tilman Fertitta là tỷ phú đứng sau hàng loạt chuỗi nhà hàng danh tiếng tại Mỹ như Landry's Seafood House, Bubba Gump Shrimp và Saltgrass Steak House. Ông đã mua đội bóng rổ Houston Rockets với giá 2,2 tỷ USD năm 2017, từ đó cái tên Tilman Fertitta mệnh danh tỷ phú bóng rổ.

Đội bóng rổ này hiện có giá trị 2,47 tỷ USD, theo Sports Illustrated.

Ngoài ra, CEO hầu hết các giải đấu, bộ môn thể thao lớn cũng đứng về phía Trump trong chiến dịch tái tranh cử năm 2020. Các nhà tài trợ cho chiến dịch Trump mới được xác nhận bao gồm hàng loạt cái tên đình đám như Stan Kroenke (chủ sở hữu của Los Angeles Rams), Vance & Linda McMahon (chủ sở hữu của WWE và The XFL), Charles B. Johnsons (chủ sở hữu chính của San Francisco Giants), Shahid Kahn (chủ sở hữu của Jaguars Jacksonville), Gia đình Ricketts (chủ sở hữu của Chicago Cubs) và James Dolan (chủ sở hữu / chủ tịch của New York Knicks, New York Rangers và The Madison Square Garden Company)...

Trong khi Donald Trump nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của loạt đại gia kể trên trong chiến dịch tái tranh cử, vị Đương kim Tổng thống Mỹ dường như “lép vế” ứng viên đối thủ của Đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Theo thống kê của Ủy ban bầu cử Liên bang, tính đến hết tháng 6/2020, có tới 106 tỷ phú Mỹ ủng hộ chiến dịch tranh cử của ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden, nhiều hơn 13 người so với con số 96 tỷ phú hậu thuẫn chiến dịch tranh cử của Trump.

Nhưng ông Trump hiện tỏ ra lạc quan vào tương lai đắc cử nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp. Nên nhớ rằng hồi năm 2016, tất cả các cuộc thăm dò trước bầu cử chính thức đều cho ra kết quả có lợi cho ứng viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Nhưng kết quả cuối cùng đã quá rõ, Trump bức tốc ngay tại cuộc bầu cử chính thức và trở thành một trong những vị Tổng thống Mỹ để lại nhiều dấu ấn bậc nhất trong sự nghiệp.

Một mô hình mới công bố hồi đầu tháng 7 được xây dựng bởi Helmut Norpoth, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Stony Brook dự báo 91% cơ hội tái đắc cử cho Donald Trump trong cuộc bầu cử vào 3/11 tới đây.

Thậm chí, theo mô hình này, Tổng thống Donald Trump không chỉ có khả năng tái đắc cử rất cao mà còn có thể nhận được tới 362 phiếu bầu của đại cử tri, nhiều hơn hẳn so với con số 304 phiếu bầu trong kỳ bầu cử năm 2016.

Mô hình của ông Helmut trước đó đã dự báo đúng kết quả của 5/6 kỳ bầu cử tại Mỹ từ năm 1996 đến nay. Cũng theo ông Helmut, áp dụng mô hình này sẽ cho ra kết quả chính xác trong 25/27 kỳ bầu cử từ năm 1912, thời điểm nước Mỹ bắt đầu triển khai hình thức bầu cử sơ bộ.

Giáo sư Helmut nhấn mạnh sở dĩ mô hình primary do ông phát triển dự đoán đúng kết quả bầu cử năm 2016 là do bỏ qua kết quả thăm dò dư luận, bởi thời điểm đó tất cả các cuộc thăm dò đều cho thấy cơ hội đắc cử nghiêng về bà Hillary Clinton - ứng viên đối thủ của Donald Trump. Tuy nhiên cuối cùng, nhờ chiếm ưu thế trong số phiếu của đại cử tri, ông Donald Trump vẫn bước chân vào Nhà Trắng.

Tuy nhiên, một mô hình dự báo khác của Oxford Economics lại cho thấy kết quả trái ngược, rằng Trump có thể sẽ rời Nhà Trắng để nhường ghế cho Biden trong bối cảnh kinh tế Mỹ suy thoái mạnh mẽ do cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19.

Đáng lưu ý, mô hình Oxford Economics cũng có độ tin tưởng cao khi đã dự báo đúng 16/18 kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ cho đến nay nếu xét trên số phiếu bầu phổ thông.

Tại thời điểm này, vẫn còn hơn 90 ngày nước rút trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào 3/11. Lúc này, cơ hội đắc cử của Donald Trump hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng lãnh đạo của ngài đương kim Tổng thống, xem liệu ông có thành công vực dậy nước Mỹ từ cuộc khủng hoảng Covid-19 hay không.