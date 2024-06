9 kỷ lục Đại hội được xác lập, đều là thành tích ở bộ môn bơi từ đoàn thể thao học sinh Việt Nam: 1.500m tự do nam, 200m hỗn hợp nam, 400m hỗn hợp cá nhân nam, 50m tự do nữ, 50m bơi bướm nữ, 100m tự do nữ, 50m bơi ếch nữ, 4x200m tiếp sức tự do nam và 4x200 tiếp sức tự do nữ.