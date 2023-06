Bên trong khu nghỉ dưỡng đắt nhất thế giới mà từng có giá hơn 2 tỷ đồng một đêm

Sau khi đóng cửa do đại dịch vào 2020 do đại dịch Covid-19, Banwa Private Island mở cửa trở lại từ tháng 5/2021, với giá được giảm xuống còn 45.000 USD/đêm. Tuy nhiên, du khách vẫn phải ở ít nhất 3 đêm, nghĩa là tiêu tốn khoảng 135.000 USD để thuê trọn đảo. Hiện tại, du khách có thể thuê biệt thự riêng lẻ với giá khởi điểm 2.500 USD/đêm, tối thiểu 3 đêm. Ảnh: Truly Classy.