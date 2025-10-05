Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Pháp luật
Chủ nhật, ngày 05/10/2025 10:41 GMT+7

Bên trong xưởng sản xuất hơn 2,2 triệu bình chữa cháy giả, thu lợi hơn 834 tỷ đồng tại Phú Thọ

Hoan Nguyễn Chủ nhật, ngày 05/10/2025 10:41 GMT+7
Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam hai anh em ruột là Phan Thế Hoài và Phan Bạch Thông về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan đến thiết bị phòng cháy chữa cháy.
Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam hai anh em ruột là Phan Thế Hoài (Giám đốc Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam; trụ sở ở địa chỉ Khu Công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh, TP. Hải phòng) và Phan Bạch Thông, Giám đốc điều hành Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam, hoạt động ở địa chỉ Lô CN3, cụm Công nghiệp Cẩm Thịnh, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, khám xét tại kho hàng của công ty TNHH TOMOKEN Việt Nam.

Theo điều tra, từ năm 2023 đến nay, hơn 2,2 triệu bình chữa cháy giả mang nhãn hiệu Tomoken đã được đưa ra thị trường, thu về doanh thu hơn 834 tỷ đồng.

Kết quả giám định từ Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy các sản phẩm không đạt yêu cầu kỹ thuật, không có khả năng dập lửa, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng với an toàn phòng cháy chữa cháy.

Hai đối tượng được xác định đã phối trộn các loại hóa chất không rõ nguồn gốc, không có tác dụng chữa cháy để tạo ra "bột chữa cháy" giả, trong đó thành phần chủ yếu là bột không có tác dụng chữa cháy như bột Quatz (SiO₂) chiếm đến 54%.

Vụ việc được phát hiện khi Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhiều bình chữa cháy lưu thông trên địa bàn có dấu hiệu nghi vấn. Trước tính chất nghiêm trọng, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Hình ảnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành điều tra đường dây sản xuất 2,2 triệu bình chữa cháy giả:

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, khám xét tại kho hàng của công ty TNHH TOMOKEN Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành khám xét nhà xưởng và kho hàng của Công ty TNHHPCCC TOMOKEN Việt Nam tại địa chỉ lô CN03, Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh.

Lực lượng chức năng khám xét tại phòng thử nghiệm, kiểm định bình chữa cháy tại Công ty TNHHphòng cháy chữa chữa cháy TOMOKEN VIỆT NAM Lô XN 25-3, KCN Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải Phòng.

Bình bột chữa cháy do công ty TOMOKEN VIET NAM sản xuất.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định Khởi tố bị can đối với Phan Thế Hoài về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định Khởi tố bị can đối với Phan Bạch Thôngvề tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Hoàng Hường bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Hoàng Thị Hường cùng 5 đồng phạm để điều tra hành vi bỏ ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng doanh thu và kê khai sai thuế giá trị gia tăng hơn 2.100 tỷ đồng.

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng ở Đồng Nai, 3 người tử vong: Xuất hiện video nghi là kẻ gây án

Pháp luật
Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng ở Đồng Nai, 3 người tử vong: Xuất hiện video nghi là kẻ gây án

Thanh niên 27 tuổi lên mạng mua đồ để giả danh công an, tạo dựng hình ảnh

Pháp luật
Thanh niên 27 tuổi lên mạng mua đồ để giả danh công an, tạo dựng hình ảnh

Bị khởi tố, Hoàng Hường nói do năng lực yếu kém không nhận ra những việc làm chưa tốt khi vận hành hệ thống

Pháp luật
Bị khởi tố, Hoàng Hường nói do năng lực yếu kém không nhận ra những việc làm chưa tốt khi vận hành hệ thống

Mua bán trái phép hóa đơn, nữ kế toán ở Lào Cai bị khởi tố

Pháp luật
Mua bán trái phép hóa đơn, nữ kế toán ở Lào Cai bị khởi tố

