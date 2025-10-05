Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam hai anh em ruột là Phan Thế Hoài (Giám đốc Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam; trụ sở ở địa chỉ Khu Công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh, TP. Hải phòng) và Phan Bạch Thông, Giám đốc điều hành Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam, hoạt động ở địa chỉ Lô CN3, cụm Công nghiệp Cẩm Thịnh, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, khám xét tại kho hàng của công ty TNHH TOMOKEN Việt Nam.

Theo điều tra, từ năm 2023 đến nay, hơn 2,2 triệu bình chữa cháy giả mang nhãn hiệu Tomoken đã được đưa ra thị trường, thu về doanh thu hơn 834 tỷ đồng.

Kết quả giám định từ Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy các sản phẩm không đạt yêu cầu kỹ thuật, không có khả năng dập lửa, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng với an toàn phòng cháy chữa cháy.

Hai đối tượng được xác định đã phối trộn các loại hóa chất không rõ nguồn gốc, không có tác dụng chữa cháy để tạo ra "bột chữa cháy" giả, trong đó thành phần chủ yếu là bột không có tác dụng chữa cháy như bột Quatz (SiO₂) chiếm đến 54%.

Vụ việc được phát hiện khi Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhiều bình chữa cháy lưu thông trên địa bàn có dấu hiệu nghi vấn. Trước tính chất nghiêm trọng, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.



Hình ảnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành điều tra đường dây sản xuất 2,2 triệu bình chữa cháy giả:

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành khám xét nhà xưởng và kho hàng của Công ty TNHHPCCC TOMOKEN Việt Nam tại địa chỉ lô CN03, Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh.

Lực lượng chức năng khám xét tại phòng thử nghiệm, kiểm định bình chữa cháy tại Công ty TNHHphòng cháy chữa chữa cháy TOMOKEN VIỆT NAM Lô XN 25-3, KCN Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải Phòng.

Bình bột chữa cháy do công ty TOMOKEN VIET NAM sản xuất.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định Khởi tố bị can đối với Phan Thế Hoài về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định Khởi tố bị can đối với Phan Bạch Thôngvề tội sản xuất, buôn bán hàng giả.