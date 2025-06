Bộ Công an lấy ý kiến khen thưởng với Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội và 2 đại tá

Căn cứ Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét khen thưởng đối với các cá nhân sau:

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội

Tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì đối với: Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc (giai đoạn 2017 – 2025) đối với:

Đại tá Văn Đức Giao, Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Trường Đại học An ninh nhân dân.

Đại tá Ngô Nhất Phong, Trưởng khoa, Khoa An ninh kinh tế, Trường Đại học An ninh nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1968, quê Văn Giang, Hưng Yên. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, trước đó ông là Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm. Mới đây ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an TP Hà Nội, sau đó được thăng cấp hàm Trung tướng.