Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ

Chiều 13/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì đón, Hội đàm với ông Haluk Gorgun, Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng đi với đoàn còn có Korhan Kemik, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang đón tiếp, tặng hoa ông Haluk Gorgun.

Tại Hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của Ngài Chủ tịch Haluk Gorgun có ý nghĩa quan trọng, là bước triển khai tích cực và hiệu quả cam kết tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất trong Tuyên bố chung, nhân chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tháng 11/2023.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng được củng cố và phát triển đồng thời còn nhiều dư địa, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Qua Hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh Việt Nam kiên định Chính sách quốc phòng “bốn không”; mong muốn mở rộng hợp tác quốc phòng song phương và đa phương, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích chung, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam giới thiệu với đoàn Thổ Nhĩ Kỳ một số hình ảnh hợp tác giữa hai nước.

Việt Nam chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các đối tác, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Việc mua sắm các trang thiết bị quốc phòng của Việt Nam từ các đối tác đều nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước, phục vụ mục đích bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình.

Theo Đại tướng, quan hệ hợp tác về công nghiệp quốc phòng Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ được hai bên quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả tích cực. Thời gian tới, trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp quốc phòng đã ký vào tháng 7/2025, hai bên cần tiếp tục phối hợp, đưa hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, tập trung một số nội dung như tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp; chia sẻ, cập nhật thông tin, luật pháp, chính sách mua sắm các sản phẩm quốc phòng của mỗi bên.

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trao đổi, tiếp xúc với các cơ quan, đơn vị trực thuộc để giới thiệu sản phẩm cũng như tìm hiểu lĩnh vực hợp tác phù hợp với nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hai bên tiến hành hội đàm về hợp tác công nghiệp quốc phòng.

Trao đổi lại, ông Haluk Gorgun gửi lời chia sẻ với Việt Nam về những mất mát người, tài sản trong trận bão vừa qua đồng thời khẳng định chuyến thăm lần này thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ kỳ cho rằng, hợp tác công nghiệp quốc phòng đóng vai trò quan trọng trong quan hệ giữa hai nước và hy vọng trong thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, tích cực nghiên cứu nhằm mở ra các lĩnh vực hợp tác mới.

Ông Haluk Gorgun thêm rằng, bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp quốc phòng đã được hai nước ký kết là nền tảng quan trọng nhằm triển khai các dự án chung giữa hai nước đồng thời tạo sự tin cậy, an toàn.