Brazil vs Hàn Quốc (02h00 ngày 6/12. vòng 1/8. World Cup 2022): Game over cho Hàn Quốc Brazil vs Hàn Quốc (2h00 ngày 6/12, vòng 1/8 World Cup 2022): Game over cho Hàn Quốc

Trận đấu Brazil vs Hàn Quốc tại vòng 1/8 World Cup 2022 diễn ra vào lúc 2h00 ngày 6/12/2022.