Cô Trần Nguyễn Thảo Quyên - Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận 5 cho biết: “Khi thành lập Đại đội nữ tự vệ này, ngoài nhiệm vụ quốc phòng an ninh, chúng tôi cũng muốn nhân rộng mô hình để các cô giáo Tiểu học, THCS có thể phát triển trong môi trường trường học hạnh phúc, trường học an toàn và có thể hỗ trợ đội ngũ can thiệp khi cần thiết”.