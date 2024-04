Cận cảnh dự án chậm tiến độ vẫn có giá rao bán chung cư hơn 11 tỷ đồng/căn

Dự án Miracle Tower, có tên thương mại là The Gloria By Silk Path có vị trí tại số 8 đường Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP.Hà Nội do Công ty Cổ phần In 15 làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư của dự án là gần 183 tỷ đồng.

Dự án được triển khai trên tổng diện tích 2.533m2, bao gồm 1 tháp căn hộ cao 12 tầng nổi, 3 tầng hầm và 5 căn nhà thấp tầng, với tổng số 110 căn hộ. Diện tích các căn hộ dao động từ 57 - 82m2, được thiết kế từ 2 - 3 phòng ngủ.

Dự án Miracle Tower được chủ đầu tư hứa hẹn bàn giao nhà vào quý III/2024 (Ảnh: TN)

Dự án có tên thương mại là The Gloria By Silk Path (Ảnh: TN)

Dự án được UBND TP. Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 3854/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 với diện tích sử dụng đất khoảng 2.533m2 bao gồm 1 công trình cao tầng và 5 nhà thấp tầng, quy mô dân số 350 người.

Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, ngày 31/7/2017, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5095/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Đống Đa thêm 0,25ha đất ở tại đô thị. Thời gian thực hiện dự án Miracle Tower, từ quý I/2017 - quý III/2019, tuy nhiên, dự án vẫn "quây tôn" bỏ hoang.

Đến tháng 5/2019, UBND thành phố có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trong đó, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án từ quý II/2020 - quý IV/2022 phải hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử dụng. Ngày 15/3/2019, UBND TP. Hà Nội đã cho phép Công ty cổ phần In 15 chuyển đổi mục đích sử dụng 2.533m2 đất tại số 8 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa để thực hiện dự án Tổ hợp nhà ở và văn phòng.

Dự án có giá mở bán từ 120 - 153 triệu đồng/m2 bất chấp trong quá nhiều lần "vỡ" tiến độ (Ảnh: TN)

Theo ghi nhận của PV Dân Việt đến nay, dự án vẫn chưa thể hoàn thành đưa vào sử dụng, công nhân đang hoàn thiện nốt các hạng mục còn lại. Khách hàng đến xem nhà mẫu thì phải sử dụng thang máy xây dựng để lên các tầng. Nhiều môi giới bất động sản cho biết dự án sẽ bàn giao nhà vào quý III/2024.

Các công nhân vẫn đang tiếp tục thi công dự án Miracle Tower (Ảnh: TN)

Dự án có 2 tầng hầm để ô tô và 1 tầng hầm để xe máy (Ảnh: TN)

Anh Hoàng Tiến Khải, nhân viên môi giới của Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Grand M cho biết dự án hiện có giá bán từ 120 - 153 triệu đồng/m2, trong đó căn hộ rẻ nhất là 7,4 tỷ đồng, còn căn hộ đắt nhất có diện tích 82m2 có giá bán hơn 11 tỷ đồng.

"Dự án này trên đất vàng của quận Đống Đa nên sau này có tiềm năng tăng giá rất lớn. Hiện nay, nhiều nhà đầu tư đang săn đón vì dự án không còn nhiều căn hộ. Những căn hộ ở đây cũng có giá thuê từ 40 - 50 triệu đồng/tháng vì đa số người thuê là người nước ngoài, họ có nhu cầu thuê dài hạn. Điều này cũng có lợi cho nhiều nhà đầu tư muốn mua chung cư của dự án", anh Khải cho biết.

Giá bán cao nhất được quảng cáo trên các website là hơn 11 tỷ đồng/căn

Vị trí căn hộ mặt tiền của dự án Miracle Tower được môi giới giới thiệu có mức giá bán cao nhất 153 triệu đồng/m2 (Ảnh: TN)

Khu vực tầng thượng của dự án được quảng cáo có nhiều tiện ích cao cấp nhưng đến nay vẫn còn ngổn ngang (Ảnh: TN)

Tháng 4/2023, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết dự án Miracle Tower là dự án duy nhất tại quận Đống Đa đủ điều kiện đủ điều kiện được phép kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai theo Luật Kinh doanh Bất động sản.

Dự án Miracle Tower được được quản lý vận hành bởi thương hiệu Silk Path Hotels & Resorts (Ảnh: TN)

Dự án nằm trên khu vực "đất vàng" quận Đống Đá, Hà Nội nên được các môi giới bất động sản "chào mời" có tiềm năng tăng giá trong tương lai (Ảnh: TN)