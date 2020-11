Cận cảnh hiện trường thang máy chung cư rơi tự do tại Hà Nội khiến nhiều người hoảng loạn

Trao đổi nhanh với phóng viên, một lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một thang máy ở tòa chung cư bị rơi tự do khiến nhiều người bị thương. "Về nguyên nhân khiến thang máy bị rơi tự do, phía quận chưa nhận được báo cáo chính thức từ Công an quận Cầu Giấy. Hiện thang máy ở tòa B10A đã bị liêm phong", vị này cho biết.