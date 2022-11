Cận cảnh linh vật mèo dát vàng giá chục triệu đồng dịp Tết Quý Mão 2023

Tác phẩm mèo An Vượng có dáng vẻ thư giãn đầy hưởng thụ thể hiện sự sung túc, vượng khí, mong muốn một năm bình an, an lạc, bình thản, tĩnh tại với cuộc sống bộn bề đầy biến động.