Những hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp cho Ukraine đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ bầu trời Kyiv, khi tính năng kỹ chiến thuật của chúng được đánh giá ở mức rất cao so với vũ khí chế tạo từ thời Liên Xô. Theo The Times.