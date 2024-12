Tận mắt xem màn biểu diễn võ thuật mãn nhãn của công an Đà Nẵng

Trong năm 2024, Công an TP Đà Nẵng giữ vững an ninh, không để phát sinh vụ việc phức tạp, điểm nóng, trong đó bắt 3 bị can hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, bắt 5 bị can sản xuất tiền giả liên tỉnh.

Tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục bị kiềm chế, kiểm soát, giảm 8,5% so với cùng kỳ 2023, làm rõ 662/794 vụ, bắt, xử lý 1.388 đối tượng (đạt tỷ lệ 83,4%), kịp thời ngăn chặn 27 nhóm/101 thanh thiếu niên gây rối.

Đáng chú ý là các chuyên án bắt 193 bị can (2 người Trung Quốc) cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi với 1,3 triệu người vay với hơn 2 triệu lượt vay 8.947 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 2.500 tỷ đồng, khởi tố 20 côn đồ hỗn chiến ở vịnh Đà Nẵng do mâu thuẫn ở vũ trường khiến 1 người chết, bắt 7 bị can hù dọa, ghép ảnh, tạt sơn, ném chất bẩn để đòi nợ, bắt 30 bị can cá độ bóng đá với số tiền hơn 3.110 tỷ đồng, bắt nhóm hacker chiếm hơn 1.000 tài khoản Facebook để chiếm đoạt 10 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực kinh tế, đáng chú ý là các chuyên án lừa đảo của Công ty CP Tài chính VietNamCapital chiếm đoạt hơn 155 tỷ đồng của 349 bị hại, vụ Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI vỡ nợ tiền vay hơn 3.700 tỷ đồng của hơn 7.500 khách hàng.