Cận cảnh những dự án "đội" tầng, "ăn bớt" cây xanh tại Hà Nội

Là một trong những trục hướng tâm quan trọng của Hà Nội nối các quận phía Tây Nam với nội đô, trục đường Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đang bị “bức tử” do quá nhiều dự án cao ốc xây dựng.

Theo kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng, dự án công trình trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê số 19 đường Lê Văn Lương do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Sao Mai làm chủ đầu tư, cơ quan thanh tra phát hiện Hà Nội 2 lần điều chỉnh sai quy định pháp luật, điều chỉnh đất ở thành trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê, tầng cao từ trung bình 7,5 tầng (7-9 tầng) thành 16 tầng. Bên cạnh đó, dự án này còn "ăn bớt" diện tích trồng cây xanh. Ở dự án chung cư Star City do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Vneco là chủ đầu tư, kết luận cũng chỉ ra: UBND TP Hà Nội 2 lần điều chỉnh, Sở Quy hoạch - Kiến trúc 1 lần điều chỉnh sai quy định đã điều chỉnh chức năng ô đất từ công cộng thành phố thành hỗn hợp dịch vụ thương mại kết hợp với văn phòng và nhà ở chung cư, tăng tầng cao trung bình 18,5 thành 16, thành 25, rồi thành 27 tầng, mật độ xay dựng thay đổi từ 53% thành 50,3%, tăng lên thành 50%, rồi thành 60,2%, tăng thêm dân số 1.492 người). Tại dự án trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng, nhà trẻ và nhà ở để bán tại ô đất 3.7-CC (tên thương mại Hà Nội Center Point) do Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco 2) làm chủ đầu tư, UBND TP Hà Nội 1 lần điều chỉnh, Sở QHKT 1 lần điều chỉnh sai quy định, đã điều chỉnh từ đất công cộng thành phố thành nhà ở cho thuê, thành nhà ở rồi thành hỗn hợp (văn phòng, dịch vụ và nhà cho thuê), mật độ xây dựng từ 26% thành 52%, tầng cao từ 15 tầng thành 32 tầng, làm tăng thêm dân số khoảng 1.060 người. Tương tự, tại dự án HAAC1 Time Tower do Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội là chủ đầu tư, cơ quan thanh tra cũng phát hiện UBND TP Hà Nội 2 lần điều chỉnh, Sở Quy hoạch - Kiến trúc 1 lần điều chỉnh sai quy định pháp luật đã điều chỉnh tăng tầng cao từ trung bình 7,2 tầng thành 25 tầng, mật độ xây dựng từ 56,7% lên 59,53%, tăng thêm dân số (tạm tính) 680 người. Dự án trụ sở Tổng Công ty HUD (tòa nhà màu xanh) kết hợp văn phòng cho thuê (tên thương mại Hud Tower) do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư, TP điều chỉnh 1 lần, Sở QHKT điều chỉnh 1 lần sai quy định, đã điều chỉnh chức năng từ đất ở thành văn phòng, khách sạn, thương mại rồi thành toà nhà văn phòng Hud Tower, làm tăng hệ số sử dụng đất từ 3,1 lần thành 10,92 lần, tầng cao tối đa từ 16 tầng thành 32 tầng. Tại dự án khu hỗn hợp văn phòng cho thuê - nhà ở tại ô đất 3.10-NO do liên danh Hadico và Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội là chủ đầu tư, cơ quan thanh tra Bộ Xây dựng cũng kết luận: UBND TP Hà Nội điều chỉnh quy hoạch 3 lần, Sở Quy hoạch - Kiến trúc điều chỉnh 1 lần sai quy định pháp luật. Qua 4 lần điều chỉnh đã "biến" từ đất ở thành văn phòng, thương mại (2008), sau đó thành hỗn hợp văn phòng, nhà ở và nhà trẻ (năm 2012), 1 khối văn phòng lại thành tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại, nhà ở, nhà trẻ (năm 2017). Sau điều chỉnh đã làm tăng tầng cao từ trung bình 6,5 tầng lên 25 tầng khối văn phòng, 27 tầng khối nhà ở, phát sinh tăng dân số 754 người, diện tích sàn xây dựng tăng thêm 10.794 m2. Thanh tra Bộ Xây dựng cũng cho biết, tại Cụm nhà ở hỗn hợp chung cư kết hợp với văn phòng và siêu thị tại ô đất ký hiệu 2.5HH đường Lê Văn Thiêm (Nhân Chính, Thanh Xuân) (tên thương mại Golden West) do Công ty CP Phát triển thương mại Việt Nam (Vietradico) là chủ đầu tư, UBND TP 1 lần điều chỉnh, Sở QHKT 3 lần điều chỉnh sai quy định, đã điều chỉnh tầng cao từ trung bình 6,5 tầng thành 25 tầng, mật độ từ 38% thành 47%, số căn hộ từ 352 căn thành 740 căn. Bên cạnh đó, theo kết luận của Thanh tra Bộ xây dựng, nhiều dự án "ăn bớt" diện tích trồng cây xanh như dự án công trình khu nhà ở cán bộ nhân viên Ban Cơ yếu Chính phủ. Dự án Trường mầm non Hoa Hồng do UBND quận Thanh Xuân làm chủ đầu tư bố trí chung diện tích cây xanh, bãi đỗ xe khoảng 1.000 m2, đạt tỷ lệ 10%, thiếu khoảng 1.000 m2. Tổ hợp chung cư cao tầng CT2 (The Light) đường Tố Hữu (quận Hà Đông) sai quy chuẩn xây dựng Việt Nam về tỷ lệ đất cây xanh.

Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký ban hành Kết luận số 39 thanh tra Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hà Nội; Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội; loạt các chủ đầu tư dự án có liên quan trong công tác quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch và quản lý xây dựng khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (Hà Nội). Kết luận đã chỉ ra loạt vi phạm trong quy hoạch, xây dựng các dự án cao ốc hai bên tuyến đường này. Trong đó, về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt tại khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, cơ quan vi phạm.