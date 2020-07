Cận cảnh quá trình biến lõi ngô thành "vàng đen"

Được biết, sản phẩm than này có nhiệt lượng từ 7.000 đến 8.500 calo/kg, cao hơn một số loại than cám, than bùn, than non và một số loại than đang khai thác tại các mỏ than Suối Bàng, Mường Lựm, Tô Pan... trên địa bàn tỉnh Sơn La.