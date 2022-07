Cận cảnh tượng đài chiến sĩ CSGT và PCCC đang được xây dựng tại công viên Thống Nhất

Về lý do tại sao Bộ Công an chọn lực lượng CSGT và Ccảnh sát PCCC để dựng tượng đài, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy cho biết: "Các lực lượng công an nhân dân nói chung đều vì nhân dân phục vụ. Nhưng trước mắt 2 lực lượng gần gũi nhân dân nhất là lực lượng CSGT và lực lượng cảnh sát PCCC. Đặc biệt, 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM rất cần có tượng đài như vậy, việc này cũng để nhắc nhở cho quần chúng nhân dân ý thức hơn trong việc tham giao thông và ý thức trong việc PCCC. Công trình này khánh thành để tuyên truyền cho truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân".