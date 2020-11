Cảnh mưa lũ tại Việt Nam được công bố trong chùm ảnh thiên tai năm 2020

Mưa lớn ở Việt Nam: Tháng 10, Việt Nam hứng chịu nhiều tuần mưa rào, gây ra lũ lụt lớn. Đây là một trong những năm có các trận lũ lụt tồi tệ nhất nhiều thập kỷ qua. Nước dâng cao và lở đất đã lấy đi sinh mạng hàng trăm người, giết chết hàng nghìn động vật và làm hư hại hơn 7.200 ha hoa màu. Bức ảnh ghi lại cảnh người đàn ông đạp xe qua dòng nước lũ ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Sương mù ở Toronto, Canada: Màn sương mù huyền bí ập đến Toronto, Canada, vào ngày 20/3. Tháp CN nổi tiếng và đường chân trời thành phố bị bao phủ trong đám mây trắng kỳ lạ.