Chen chân đi phủ Tây Hồ lễ rằm tháng Giêng, công an tăng cường hơn 20 chốt đảm bảo an ninh

Sáng ngày 24/2 (15 tháng Giêng), dòng người nườm nượp đổ về phủ Tây Hồ (Hà Nội) để dâng hương cầu bình an, may mắn. Để đảm bảo an ninh cả bên ngoài và trong phủ, lượng lượng công an đã tăng cường hơn 20 chốt với gần 50 chiến sĩ.