Chiêm ngưỡng các đội kỵ binh trên thế giới

Cảnh sát kỵ binh hoạt động trên 40 bang ở Mỹ. Đơn vị cảnh sát kỵ binh đầu tiên ở Mỹ theo mô hình Anh do Sở cảnh sát New York thành lập năm 1871, có nhiệm vụ điều khiển giao thông, truy đuổi những kẻ vi phạm tốc độ và không bằng lái. Hiện tại cảnh sát kỵ binh tỏ ra hiệu quả trong việc kiểm soát bạo loạn và quản lý đám đông, tạo cơ hội tương tác tích cực với người dân, đặc biệt là trẻ em, cũng như tuần tra công viên, khu vực hẻo lánh và biên giới, tìm kiếm và cứu hộ ở những vùng xa xôi, bị phong tỏa do thiên tai. Ảnh, hai sĩ quan thuộc đội cảnh sát kỵ binh Chicago hôm 30/9/2007. Ảnh: Chicago Cop.