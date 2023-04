Các chuyên gia hang động Hoa Kỳ đã thực hiện các cuộc khảo sát, đánh giá mức độ an toàn và xây dựng công thức vận hành riêng cho hoạt động đu dây khám phá hố sụt. Với các yêu cầu cực kỳ khắt khe như hệ thống neo dây chịu lực, hệ thống 3 dây an toàn gồm dây đu chính, dây bảo hộ được kiểm soát bởi đội ngũ an toàn và dây cứu hộ khi có trường hợp bất trắc. Ảnh: Lê Lưu Dũng.