"Nếu bạn không thể nhìn thấy một ngọn núi dốc như thế nào, thì bạn không thể sợ nó", đó là cách Christine Hà, một phụ nữ khiếm thị khi đó 33 tuổi, đã bước vào căn bếp huyền thoại Master Chef của Mỹ và mê hoặc Gordran Ramsay với món ăn Việt Nam- cá trê nấu kiểu nồi đất.

Sinh ra trong một gia đình người Việt tị nạn ở California, Christine Hà là con một, được bố mẹ yêu thương và chiều chuộng đến mức cô không được phép ở gần bếp vì sợ có thể bị bỏng hoặc đứt tay. Chính mẹ cô là người đã giới thiệu cho cô những hương vị ẩm thực Việt Nam, đặc biệt nhất là phở, thịt kho, trứng và xôi. Những hương vị bình dị đó đã theo cô suốt thời thơ ấu cho đến khi cô 14 tuổi khi mẹ cô qua đời vì bệnh ung thư phổi mà không có công thức nào để lại.

Để tìm lại những ký ức về mẹ, cô bắt đầu tự học nấu ăn ở trường đại học. Cô đọc sách dạy nấu ăn và công thức nấu ăn của Việt Nam và cố gắng tạo lại những hương vị quen thuộc trong tâm trí mình. Tuy nhiên, nó không đến dễ dàng. Món cơm chiên và món súp của cô đã "cực kỳ không thành công" như cô ấy mô tả. Sau nhiều tháng vật lộn và học hỏi, món gà kho gừng Việt Nam chính là món ăn đầu tiên mà cô nhớ đến với niềm tự hào.

Thật không may, vào năm 2004, Hà được chẩn đoán mắc bệnh viêm dây thần kinh tủy sống, gây viêm cấp tính dây thần kinh thị giác và tủy sống của cô. Kết quả là, cô ấy dần dần bị mất thị lực và thực sự bị mù vào năm 2007. Kể từ đó, đó là một cuộc chiến về thể chất và tinh thần đối với Christine Hà. Cô kể lại cảm giác "chán nản, thất bại, tuyệt vọng, sợ hãi và vô dụng". Nếu không có sự rộng lượng và lòng trắc ẩn của các cố vấn phục hồi chức năng, những người hướng dẫn cách sống độc lập, bác sĩ, y tá và bạn bè, thì Christine sẽ không bao giờ có thể đứng dậy trước sự việc này. Vì vậy, với câu nói kinh điển: "Nếu cuộc đời cho bạn một quả chanh, bạn hãy pha nước chanh", Hà tìm cách trở lại bếp với một suy nghĩ mới: "không còn là tôi-không-thể-làm-cái này nữa, mà thay vào đó tôi-có thể-làm-cái này theo cách riêng của tôi".

Những hình ảnh của Christine Hà trong cuộc thi. Ảnh: Tổng hợp

Đã gần một thập kỷ trôi qua kể từ khi tập cuối cùng của MasterChef Season 3 được phát sóng trên kênh truyền hình FOX của Mỹ vào tháng 9 năm 2012. Người hâm mộ và khán giả của cuộc thi nấu ăn đã vô cùng kinh ngạc khi một phụ nữ trẻ, khiếm thị người Mỹ gốc Việt giành vị trí quán quân, nhận giải thưởng 250.000 USD và một hợp đồng sách nấu ăn. Nhà vô địch đó là Christine Hà, cũng khiến các đầu bếp và giám khảo nổi tiếng thế giới như Gordon Ramsay, Joe Bastianich và Graham Elliott thán phục. Đó không phải là một thành công dễ dàng.

Bảy năm sau, Christine Hà mở nhà hàng đầu tiên của mình mang tên The Blind Goat, tại Bravery Chef Hall ở Houston vào năm 2019, nhà hàng này như một ngôi sao ẩm thực đang lên, mang về một đề cử bán kết cho Nhà hàng mới xuất sắc nhất năm 2020 của Quỹ Giải thưởng James Beard tại Mỹ.

Gordon Ramsay, Christine Ha, Joe Bastianich và Aaron Sanchez đã sẵn sàng đánh giá các thí sinh trong chiếc hộp bí ẩn cho MasterChef. Ảnh: NVCC

Tiếp nối thành công đó, Hà mở thêm một nhà hàng thứ hai mang tên "Xin Chao" với quy mô lớn hơn, là sự hợp tác với Chef Tony Nguyễn và khai trương vào tháng 9 năm 2020. Quỹ giải thưởng James Beard tiếp tục trao cho Hà và Nguyễn một đề cử chung cho Đầu bếp xuất sắc nhất: Texas vào năm 2022.

Vào tháng 11 năm 2021, Hà thông báo rằng cô cùng với chồng và đối tác kinh doanh John Suh sẽ mở địa điểm thứ hai của The Blind Goat in Spring Branch, dự kiến sẽ khai trương vào mùa thu năm 2022. Với tất cả những thành tựu sau chiến thắng ngoạn mục của cô ở "đấu trường" MasterChef, thật hợp lý khi The Blind Cook, với tư cách tự làm thương hiệu, nay Christine Hà trở lại chương trình MasterChef lần này với tư cách là giám khảo. Tập phim đã phát sóng vào ngày 10 tháng 8 trên kênh FOX 26 Houston.

Nhân dịp này, Christine Hà đã dành cho phóng viên Dân Việt một cuộc trò chuyện.

Sau gần 10 năm, chị đã quay trở lại MasterChef nhưng với một tư cách hoàn toàn khác. Cảm giác của chị như thế nào, khi một lần nữa lại bén duyên với đấu trường này?

CH: Cảm giác của tôi lúc này tốt hơn và thư giãn hơn nhiều so với việc trở thành một thí sinh! Tuy nhiên, tôi hiểu rất rõ cảm giác và những thách thức của các thí sinh như thế nào.

Vì vậy, tôi đồng cảm với các thí sinh và muốn đóng vai trò cố vấn cho họ. Tôi cũng nhớ không khí làm truyền hình và thích được trở lại phim trường.

Chị nhớ gì về thời điểm giành được vị trí quán quân MasterChef mùa 3?

CH: Đó là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không thể tin được. Trên thực tế, tôi phải mất cả hai ngày mới hết cảm xúc lâng lâng đó. Mặc dù vậy, trên hết, tôi rất vui vì cuộc thi đã kết thúc và tôi có thể về nhà.

MasterChef đã mang lại cho chị những thành công nào trong hơn 10 năm qua?

CH: Tôi là tác giả của một cuốn sách dạy nấu ăn bán chạy nhất của New York Times có tựa đề Recipes from My Home Kitchen: Asian and American Comfort Food. Tôi đã trở lại MasterChef của Mỹ nhiều lần để làm giám khảo khách mời và tôi cũng là giám khảo của MasterChef Việt Nam. Tôi đã đồng tổ chức một chương trình nấu ăn có tên Four Senses ở Canada.

Cuốn sách My Home Kitchen: Asian and American Comfort Food của Christine Hà. Ảnh: Amazon

Tôi đã thực hiện TEDx Talks, cũng từng là đặc phái viên ẩm thực cho Đại sứ quán Mỹ, phát biểu tại Liên hợp quốc về vận động cho người khuyết tật và cho đến nay đã mở hai nhà hàng ở Houston là The Blind Goat và Xin Chào. Cả hai đều đã nhận được đề cử cho Giải thưởng James Beard.

Đó là những thành công tiếp nối của tôi sau khi giành quán quân MasterChef của Mỹ. Tôi vui hơn là đã truyền cảm hứng được cho nhiều người về các món ăn và những không gian bếp đậm hương sắc Việt.

Tốt nghiệp trường kinh doanh, tại sao chị lại chọn làm đầu bếp?

CH: Tất cả đều tình cờ. Sau khi tốt nghiệp với bằng kinh doanh, tôi bắt đầu bị mất thị lực và cuối cùng được chẩn đoán mắc bệnh viêm thần kinh tủy sống, một bệnh tự miễn dịch chủ yếu ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác và tủy sống.

Tôi đã phải rời bỏ công việc ở công ty của mình trong một thời gian dài để trải qua các đợt điều trị và trị liệu về thể chất cũng như nghề nghiệp.

Cuối cùng, tôi quyết định quay lại trường học để lấy bằng Thạc sĩ về viết sáng tạo. Trong học kỳ cuối cùng của mình, tôi quyết định thử MasterChef chỉ để thử một cái gì đó mới, không mong đợi sẽ tiến xa trong mùa giải. Thật bất ngờ, những nỗ lực của tôi đã được đền đáp, sau khi chiến thắng ở MasterChef, tôi khởi động sự nghiệp đầu bếp của mình.

Sau cuộc thi Masterchef mùa 3, Christine Hà gặt hái được nhiều thành công trong suốt 10 năm. Ảnh: Houston Chronicle

Một ngày làm việc của chị như thế nào?

CH: Mỗi buổi sáng, sau khi thưởng thức một tách cà phê, tôi kiểm tra email và đọc các đầu mục quản lý dự án của mình để xem tôi cần hoàn thành những nhiệm vụ nào trong ngày hôm đó.

Một ngày bình thường của tôi bao gồm các cuộc họp và cuộc gọi với nhân viên nhà hàng hoặc khách hàng của tôi, làm việc với nhiều dự án sắp tới cho các chiến dịch hoặc sự kiện của khách hàng, đi đến nhà hàng để kiểm tra công việc. Vào cuối tuần, tôi và chồng cùng nhau thực hiện rất nhiều thử nghiệm công thức cho các món ăn mới và cuối cùng sẽ đưa vào thực đơn nhà hàng của chúng tôi.

Chị có đồng tình với câu nói: "Nấu nướng là khả năng quý giá của mỗi người phụ nữ" không?

CH: Tôi cho rằng, không phải phụ nữ nào cũng có thể nấu ăn, và không phải phụ nữ nào cũng thích nấu ăn, nhưng điều này hoàn toàn ổn. Cũng như thế, ngày nay có rất nhiều người đàn ông thích nấu ăn. Ẩm thực cũng giống như nghệ thuật, trên nền tảng truyền thống, luôn cần phải có những sáng tạo để nâng tầm món ăn và mỗi món ăn đều có sứ mệnh và thông điệp riêng của nó.

Điều này, cũng đòi hỏi, người đầu bếp giống như một nghệ sĩ, thỏa sức sáng tạo, thổi hồn vào món ăn trong không gian bếp của mình để mang lại những giá trị dinh dưỡng, sức khỏe và nghệ thuật thưởng thức của thực khách.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!