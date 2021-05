Với những người đam mê xe, họ rất tâm đắc câu: "Cars as well as giving us freedom to travel, must also thrill us, surprise us and challenge us." (Tạm dịch là: Một chiếc xe không chỉ mang lại cho chúng ta sự tự do trong việc di chuyển, mà nó còn phải làm chúng ta cảm thấy từ thú vị, đến ngạc nhiên, thậm chí là thử thách và tận hưởng).

Choáng ngợp chiếc siêu xe Porsche Cayenne S Coupe độc nhất vô nhị Việt Nam

Anh Trịnh Công Cảnh, một kĩ sư công nghệ thông tin, đã từng sử những cả những chiếc SUV và SAV cỡ trung tới lớn, nhưng đa phần chỉ mang đến cho anh thoả mãn "sự tự do trong di chuyển" và "thú vị", trong khi đó chuyện "gây ngạc nhiên" thì không đạt.

Mọi thứ hội tụ cho tới khi anh Cảnh sở hữu chiếc Porsche Cayenne S Coupe, chiếc siêu xe của Đức đem lại cảm giác "thử thách" người lái thật sự, để rồi đi đến một cảm giác "được tận hưởng khi ôm vô-lăng".







BMW từng bắt đầu từ lâu với chiếc X6 khác người, nhìn thì đẹp nhưng chật chội, thời 2007-2010. Đến giờ BMW đã có thêm X4 bên cạnh X6, Mercedes cũng có cả GLC lẫn GLE bản coupe, Maserati có Levante cũng tương tự.

Porsche Cayenne Coupe ra đời là để chặn tất cả các ngách mà khách hàng nhu cầu. Nhưng triết lý đơn giản, không có nghĩa tạo ra chiếc xe cũng đơn giản như vậy.

Porsche Cayenne Coupe 2020 đang được bán ra với ba phiên bản gồm có tiêu chuẩn, S và Turbo như sau:

Cayenne Coupe: 5,06 tỷ đồng

Cayenne S Coupe: 6,01 tỷ đồng

Cayenne Turbo Coupe: 9,7 tỷ đồng

Nếu khách hàng đặt mua xe theo các option riêng theo ý thích thì thời gian chờ nhận xe là 6 tháng vì nhà máy Porsche tại Đức chỉ sản xuất xe khi có yêu cầu. Tại Việt Nam, khách hàng có thể mua xe với màu sơn và trang bị tuỳ chọn đã nghiên cứu phù hợp cho thị trường trong nước, nhưng số lượng xe dự trữ cũng không nhiều.

Đây là bảng giá option mà anh Cảnh lựa chọn cho chiếc xe theo ý mình

Anh Cảnh đã chấp nhận chờ 6 tháng để sở hữu chiếc xe Cayenne S Coupe (giá 6,01 tỷ đồng) như ý với gói option lên tới ngót 2,5 tỷ đồng. Tổng chiếc xe của anh lên tới 8,49 triệu đồng.

Một loạt tuỳ chọn được chủ nhân chiếc xe Cayenne S Coupe đặt hàng từ nhà sản xuất:

- Màu sơn trắng ánh kim giá 73,1 triệu đồng.

- Màu nội thất phối tông đỏ đen giá 259,7 triệu đồng.

- Hệ thống ống xả thể thao có thể bật/tắt tiếng giá 189,8 triệu đồng.

- Độ mâm 22 inch giá 333,9 triệu đồng.

- Dàn loa Burmester 21 loa 149W giá 306,2 triệu đôngg.

- Phanh phủ gốm PSCB 10 pít tông giá 198,6 triệu đồng

Đặc biệt, anh Cảnh còn trang bị hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động của Porsche ( PDCC), hệ thống kiểm soát độ ổn định chủ động sẽ được kích hoạt tự động nhằm giảm độ nghiêng của xe khi gặp các khúc cua, tăng cường sự linh hoạt và thoải mái. Mức giá cho lựa chọn này lên tới 218,5 triệu đồng. Ở Việt Nam, gần như không có chiếc Porsche Cayenne S Coupe trang bị hệ thống này.

Nội thất chiếc xe được phối tông màu đỏ đen.

Anh Cảnh cho biết, anh đã phóng tay đặt option cho chiếc xe lên mức gần cực đại, và giá của chiếc xe nhảy vọt lên 8,49 tỷ đồng. Vậy cái gì rẻ? Rẻ nhất là mồi và gạt tàn thuốc: 3 triệu.

Nhưng anh cảm thấy thoả mãn với lựa chọn, khi anh ôm vô-lăng trải nghiệm và tận hưởng chiếc siêu xe tới từ nước Đức.

Đuôi xe có thêm cánh gió to bản, có thể tự mở lên khi chạy tốc độ cao, từ khoảng 90 km/h. Luồng gió trườn từ đầu xe ra phía sau sẽ được ép chặt xuống xe, tăng áp lực tiếp xúc lên trục sau, giúp xe đạt hiệu quả khí động học.

Porsche Cayenne S Coupe 2020 được trang bị khối động cơ tăng áp kép V6, dung tích 3.0L, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp cho công suất 434 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h mất 5 giây.



Hãy nói về cảm giác "phê" khi cầm lái chiếc Porsche Cayenne S Coupe. Ngay trong lần đầu tiên cầm lái, ngồi phía sau là hai người bạn, anh Cảnh đã thử nghịch ngợm với chế độ sport, mọi thứ thật kinh điển. Chiếc xe lao đi như tên bắn, hai người bạn phía sau không thể diễn ra thành cảm xúc, cũng phải thôi bởi đó là lúc vòng tua ở ngưỡng 4.000 vòng/phút.

"Trên quốc lộ hay cao tốc, nếu không có gì vội vàng, cứ thong thả... ở ngưỡng 100-120 km/h. Rất khó để đi chậm hơn, vì xe cứ gầm gừ như chưa thoát. Chiếc xe bình dân bạn đi xe thấy ổn định nhất ở khoảng 50-60 km/h, nhưng với Porsche thì gấp đôi. Hãy cẩn thận vì chỉ cần lơ là một chút, bạn sẽ đối mặt vé phạt quá tốc độ tối đa cho phép", anh Cảnh chia sẻ.



Khả năng cách âm của Cayenne Coupe cơ bản là tốt. Chỉ có điều chiếc xe trong bài này sử dụng bộ mâm 22 inch với thành lốp mỏng nên đi vào đường xấu vẫn có tiếng ồn lốp vọng vào khoang xe đáng kể, dù chưa tới mức gây khó chịu cho người ngồi. Cayenne Coupe có kiểu dáng lai coupe với phần mui dốc về phía sau nhiều hơn người anh em Cayenne.

Vì vậy Porsche đã hạ thấp hàng ghế sau của Cayenne Coupe vài cm nhằm đảm bảo không gian đầu cho hành khách phía sau đủ thoải mái. Ngoài ra, không gian chứa đồ cốp sau của Cayenne Coupe cũng giảm đi khoảng 15% so với người anh em Cayenne. Tuy nhiên, với một chiếc SUV lai coupe quyến rũ như Cayenne Coupe thì việc hy sinh một chút độ thực dụng để đổi lấy yếu tố thẩm mỹ và sự độc đáo là điều có thể chấp nhận được.

Về các option, tiện ích khác, xe sở hữu vô-lăng 3 chấu thể thao được tích hợp núm xoay điều chỉnh chế độ lái. Phía sau, cụm đồng hồ là sự kết hợp giữa analog và điện tử. Màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,3 inch hiển thị bản đồ, định vị, kết nối bluetooth, Apple Carplay/Android Auto. Ghế trước của Porsche Cayenne S Coupe có khả năng chỉnh điện 18 hướng, nhớ vị trí, tích hợp làm mát, sưởi ấm. Hàng ghế sau được bố trí cửa gió điều hòa 2 vùng riêng biệt.

Sau hơn nửa năm sử dụng chiếc Porsche Cayenne S Coupe, chủ nhân của nó đã tận hưởng được những thứ đỉnh cao trên một chiếc SUV lai coupe của Porsche.