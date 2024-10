Người dùng Việt mua 5 xe máy mỗi phút, chuyên gia dự đoán một điều

Theo báo cáo do Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) công bố mới đây, doanh số xe máy tại Việt Nam ở quý 3/2024 đạt 686.001 xe, tăng 13,74% so với quý 2 trước đó và cao hơn tới 12,34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, trong quý 3, lượng xe máy bán ra cho khách Việt có tỷ lệ khoảng 7.456 chiếc/ngày, tương đương hơn 5 xe máy mỗi phút được bán ra thị trường. Trong bối cảnh xu hướng "ô tô hoá" và "xanh hoá", những con số thống kê cho thấy người Việt vẫn đang rất ưa chuộng xe máy.

Dự báo thị trường xe máy Việt Nam sẽ giảm dần.

Tuy nhiên thực tế, thị trường xe máy Việt Nam không ổn định. Bởi trong 6 tháng đầu năm 2024, doanh số xe máy bán ra đều giảm. Trong khi tổng doanh số xe máy tại thị trường Việt Nam năm 2023 cũng giảm đi 16,2% so với năm 2022 (3.003.157 chiếc) - đạt 2.516.212 chiếc.

Việc tăng trưởng doanh số xe máy trong quý 3 được các hãng lý giải rằng, tháng 9 là thời điển trùng với thời gian sinh viên các trường nhập học, nhu cầu xe máy tăng hơn. Ngoài ra, nửa cuối tháng 9 vừa qua cũng là thời điểm kết thúc tháng Ngâu, nhu cầu mua sắm xe của người dân tăng trở lại.

Nói về mức tăng trưởng, thị trường xe máy điện, xe đạp điện mới đang theo xu hướng, theo chuyên gia về xe Quang Anh nói với PV Dân Việt: "Có thể trong khoảng 5-10 năm tới, nhóm khách hàng sử dụng xe mới sẽ chuyển dịch từ dải độ tuổi 18-70 tuổi thu hẹp lại còn 2 nhóm chính 18-25 tuổi và 55-65 tuổi, tức nhóm mới đi làm và nhóm đã về hưu; thu nhập không cao và sức khoẻ cũng không ở điều kiện lý tưởng.

Khi ấy sản phẩm phù hợp nhất với hai nhóm này chính là các mẫu xe Điện với trọng lượng nhẹ, thiết kế đơn giản dễ tuỳ biến, chi phí sử dụng thấp và xanh sạch theo đúng xu hướng".

Khảo sát của PV Dân Việt, nhiều hãng xe máy cũng tích cực tung các chương trình giảm giá, khuyến mãi để hút người mua, kích cầu doanh số.

Giá bán SH Mode 2024 đang giảm mạnh tại các đại lý, giá bán chỉ chênh khoảng 4 triệu đồng so với giá đề xuất.

Honda Vision 2024 đang có giá bán thực tế cao hơn đề xuất từ 0,5 - 1 triệu đồng tùy phiên bản.

Các mẫu xe máy tay ga Honda Lead, Air Blade 125 đang có các mức giá ổn định thấp hơn giá đề xuất 1 - 2 triệu đồng. SH350i lắp ráp tại Việt Nam thậm chí có giá bán thực tế thấp hơn giá đề xuất từ 2 - 3 triệu đồng.

Nhiều mẫu xe tay ga của Yamaha cũng được đại lý bán ra thấp hơn giá đề xuất, tiêu biểu như Yamaha Grande thấp hơn 2-3 triệu đồng.

Nhấn mạnh thêm, chuyên gia Quang Anh nói: "Có không nhiều quốc gia ASEAN chứng kiến quá trình điện hoá phương tiện vận chuyển mạnh mẽ như tại Việt Nam. Bên cạnh nỗ lực của chính thương hiệu Việt thì ngay bản thân các ông lớn cũng phải bám "trend" nhằm tránh mất thị phần".