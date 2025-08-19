Chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất: Những tiêu chí, điều kiện bắt buộc

Bạn đọc hỏi:

Chuyển đổi đất rừng sản xuất là một nhu cầu thực tế và phổ biến, nhất là tại nông thôn.

Từ khi Luật Đất đai 2024 tôi muốn hỏi điều kiện chuyển đất rừng sản xuất sang các loại đất khác như thế nào?

Bạn đọc Linh Hoàng (Vinh Lộc, Nghệ An).

Liên quan đến vấn đề này, Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa - Đoàn LS TP Hà Nội phân tích, Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực, trong đó quy định rõ các điều kiện bắt buộc khi người dân muốn chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất.

Đất rừng sản xuất được xếp vào nhóm đất nông nghiệp

Luật Đất đai 2024 nêu rõ, nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

Đất trồng cây hằng năm, gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm khác; Đất trồng cây lâu năm; Đất lâm nghiệp, gồm đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; Đất nuôi trồng thủy sản; Đất chăn nuôi tập trung; Đất làm muối; Đất nông nghiệp khác.

Như vậy, đất rừng sản xuất thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực, đặt ra các điều kiện chặt chẽ khi chuyển mục đích sử dụng đất, nhất là đối với đất rừng sản xuất. Ảnh minh họa: DV.

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất theo luật mới

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024 như sau:

Phù hợp với quy hoạch:

Điều 116 Luật Đất đai 2024 quy định, căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được xác định như sau:

Đối với các công trình, dự án dự kiến thực hiện trong năm (dự án bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, diện tích đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất, dự án thu hồi đất, tái định cư, dự án bồi thường đất sản xuất cho người có đất bị thu hồi) thì căn cứ vào: kế hoạch sử dụng đất hằng năm đã được phê duyệt và quyết định đầu tư; hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với quyết định chấp thuận nhà đầu tư; hoặc quyết định chấp thuận nhà đầu tư; hoặc văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đối với dự án chưa có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm thì căn cứ vào: quyết định đầu tư theo quy định về đầu tư công; hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với quyết định chấp thuận nhà đầu tư; hoặc văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức PPP.

Đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư hoặc trong cùng thửa đất có đất ở chuyển sang đất ở; hoặc đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: việc xem xét dựa trên quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép:

Điều 121 Luật Đất đai 2024 quy định rõ các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền, gồm:

Chuyển đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp.

Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Chuyển các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập trung để thực hiện dự án chăn nuôi quy mô lớn.

Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang loại đất phi nông nghiệp khác được Nhà nước giao có thu tiền hoặc cho thuê đất.

Chuyển đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở.

Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ.

Như vậy, trường hợp muốn chuyển đất vườn thành đất ở thì người dân phải làm thủ tục xin phép và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy định.

Tiêu chí chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang mục đích khác

Điều 46 Nghị định 102/2024/NĐ-CP quy định tiêu chí, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sang mục đích khác như sau:

Tiêu chí, điều kiện chuyển mục đích sử dụng từ 02 ha trở lên đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sang mục đích khác bao gồm:

Có phương án trồng rừng thay thế hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp;

Có phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật về trồng trọt;

Có đánh giá sơ bộ tác động môi trường hoặc đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đối với trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để quy định tiêu chí, điều kiện cụ thể việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sang mục đích khác. Việc này nhằm bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh lương thực và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.