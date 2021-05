Châu Huỳnh Kim My là tiếp viên khoang thương gia của một hãng hàng không trong nước. Gần đây cô được cộng đồng mạng chú ý nhiều tới đời sống cá nhân bởi góp mặt trong clip dàn phù dâu xinh đẹp của một nữ tiếp viên hàng không. Cô dâu chính là đồng nghiệp của My nên đã mời My làm phù dâu.