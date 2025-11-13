Công an xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk

Sáng 13/11, tại trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa sở trên đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, có nhiều cán bộ, chiến sĩ công an xuất hiện tại đây.

Theo ghi nhận, phía trước trụ sở thẩm mỹ viện này xuất hiện ô tô biển số xanh, gắn còi ưu tiên và có 2 chiến sĩ Cảnh sát Cơ động đứng bên ngoài.

Bên ngoài trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh TD

Bên trong trụ sở, lực lượng cảnh sát đang làm việc với một số người. Vụ việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi từ xa.

Một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho biết chưa nắm được thông tin nào liên quan vụ việc này.

Tại Đắk Lắk, thẩm mỹ viện Mailisa hoạt động từ nhiều năm qua và nhận được sự quan, tâm ủng hộ của nhiều khách hàng.

Thẩm mỹ viện này đang xây dựng thêm một trụ sở khác ở Đắk Lắk, toạ lạc tại đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột.

Về thông tin cụ thể về sự việc tại thẩm mỹ viện Mailisa cơ quan chức năng tại Đắk Lắk chưa cung cấp.

Dân Việt tiếp tục theo dõi và phản ánh tới bạn đọc trong những bản tin tiếp theo.