Sau "Tiên kiếm kỳ hiệp 4", Cúc Tịnh Y trở lại màn ảnh nhỏ với phim "Hoa gian lệnh". Ở lần tái xuất này, người đẹp được kỳ vọng sẽ có bước "lột xác" bởi cô cùng lúc thể hiện hai vai có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau trên phim, Thượng Quan Chỉ điên tình, tàn nhẫn và Dương Thái Vi ngọt ngào, thiện lương.



Cúc Tịnh Y bất ngờ bị chỉ trích dù "Hoa Gian Lệnh" thành công rực rỡ

Theo QQ, bộ phim "Hoa Gian Lệnh" bất ngờ thành công vào đầu năm 2024 trên màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ. Bộ phim cổ trang này do Cúc Tịnh Y và Lưu Học Nghĩa đóng vai chính, thu hút sự chú ý của khán giả bởi kịch bản hấp dẫn, chi tiết và hình ảnh đẹp. Đặc biệt, tranh cãi nổi lên về sự biến đổi nhân vật của hai nữ diễn viên Dương Thái Vi (do Trịnh Hợp Huệ Tử đóng) và Thượng Quan Chỉ (do Cúc Tịnh Y đảm nhận).

Cúc Tịnh Y được khen ngợi khi lần đầu thử sức với vai ác nữ. Trong "Hoa Gian Lệnh", ban đầu, Cúc Tịnh Y đóng vai tiểu thư Thượng Quan Chỉ, người mê đắm nam chính Phan Việt (Lưu Học Nghĩa). Vì tình yêu, cô dốc lòng giảm cân, tập luyện để trở nên xinh đẹp hơn. Cô thậm chí hy sinh danh dự chỉ để gần gũi với Phan Việt. Cuối cùng, Thượng Quan Chỉ thậm chí còn giết Dương Thái Vi để có thể đổi mặt và giành lấy tình yêu của Phan Việt.

Hơn một tháng sau phim "Tiên kiếm kỳ hiệp 4", Cúc Tịnh Y trở lại màn ảnh nhỏ với phim "Hoa gian lệnh". Ảnh: QQ.

Trong hai tập đầu, Cúc Tịnh Y đã thể hiện tốt sự ác độc và điên cuồng của Thượng Quan Chỉ. Cô như một bông hoa rực rỡ nhưng đầy độc hại, khiến mỗi cử chỉ của cô đều nguy hiểm. Thượng Quan Chỉ không biết đến ranh giới của sự tàn ác và không quan tâm đến đạo đức. Hình ảnh nhân vật mới lạ, độc đáo giúp Cúc Tịnh Y ghi điểm với khán giả.

Nhiều người tin rằng, sự thay đổi này phản ánh phong cách của Cúc Tịnh Y hơn và cũng là một trong những lý do khiến "Hoa Gian Lệnh" thu hút sự chú ý trong những tập đầu.

Tuy nhiên, từ tập 3 trở đi, khi Cúc Tịnh Y chuyển sang đóng vai Dương Thái Vi, diễn xuất của cô không được đánh giá cao như diễn viên khách mời Trịnh Hợp Huệ Tử (người trước đó đóng Dương Thái Vi gốc).

Đồng thời, "phản ứng hóa học" giữa Trịnh Hợp Huệ Tử và nam chính Lưu Học Nghĩa (vai Phan Việt) cũng được ủng hộ nhiều hơn, dù cho cả hai chỉ có vài cảnh quay chung.

QQ thậm chí chỉ trích rằng, Cúc Tịnh Y đã làm hỏng bối cảnh nhân vật của Dương Thái Vi bằng cách diễn theo thói quen cá nhân của cô. Trong khi Dương Thái Vi gốc là một cô gái thông minh, mạnh mẽ và kiêu hãnh, nhưng vẫn mang trong mình sự u sầu thì Cúc Tịnh Y đã biến nhân vật của mình thành một cô gái nhẹ nhàng, ngây thơ và luôn xinh đẹp, mất đi sự sâu sắc của vai diễn và khiến khán giả không hài lòng.

Cúc Tịnh Y đã không tạo ra sự ăn ý cần thiết với Lưu Học Nghĩa như Trịnh Hợp Huệ Tử, một sự thất bại nghiêm trọng trong một bộ phim cổ trang ngôn tình, nơi tương tác giữa các diễn viên chính là yếu tố quan trọng. Cúc Tịnh Y đã không thể thuyết phục khán giả về nhân vật của mình và đã bị chỉ trích về diễn xuất kém tự nhiên.

Cúc Tịnh Y hóa thân thành hai nhân vật là "ác nữ" điên tình Thượng Quan Chỉ (trái) và Dương Thái Vi tốt bụng. Ảnh: QQ.

Theo QQ, trong "Hoa gian lệnh", Cúc Tịnh Y đã có sự thay đổi về trang phục, không còn để tóc mái, gắn nhiều trang sức trên đầu, nhưng đó mới là sự thay đổi về ngoại hình. Diễn xuất của nữ diễn viên còn cần cải thiện nhiều hơn để làm nổi bật đặc trưng của nhân vật.

Sau khi 20 tập của bộ phim "Hoa Gian Lệnh" lên sóng, diễn xuất của Cúc Tịnh Y vẫn tiếp tục gây ra sự tranh cãi. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn giữ vững vị trí "nóng" trong làng giải trí. Trên Weibo, phim hiện đang đứng ở vị trí thứ 50 trong danh sách tìm kiếm nổi bật, với hơn 3,2 tỷ lượt đọc và hơn 12,9 triệu lượt thảo luận, cùng với 31,7 triệu lượt tương tác (tính đến ngày 25/3). Trên VieON, "Hoa Gian Lệnh" được phát sóng cả bản phụ đề và thuyết minh, thu hút sự quan tâm từ đông đảo khán giả với gần 400.000 lượt xem và điểm đánh giá 4,3/5.