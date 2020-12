Nhiếp ảnh gia Iurie Belegurschi là tác giả bức Symphony of the Lights (Bản hòa âm ánh sáng) chụp tại Vườn quốc gia Thingvellir, Iceland. Anh kể rằng mình may mắn khi trên đường đi tìm chỗ chụp, đường phủ đầy tuyết và anh chờ 4 tiếng không thấy cực quang nên quyết định đi về. Trong lúc chờ xe cứu hộ thì anh bắt gặp ngay cảnh tượng này.