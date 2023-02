Cuộc sống như công chúa của vợ "tỷ phú xấu trai nhất Hong Kong"

Bất chấp những lời bàn tán, tin đồn bất hòa, đôi vợ chồng vẫn bên nhau sau hơn một thập kỷ kết hôn. Trong Bling Empire: New York, họ tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới xa hoa, với khách mời là những người giàu gốc Á ở New York. Tại sự kiện, Deborah mặc váy lông đà điểu màu hồng trị giá 26.500 USD (626 triệu đồng) do chồng mua tặng. Ảnh: IG.